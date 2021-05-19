https://ria.ru/20210519/mery-1732983674.html

В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте

В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте - РИА Новости, 19.05.2021

В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте

Меры по борьбе с коронавирусом усилят в общественном транспорте, а также на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в связи с ростом... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:11

2021-05-19T16:11

2021-05-19T16:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

максим соколов (политик)

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152147/78/1521477837_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_5267475663391243aa87a6720612fe04.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом усилят в общественном транспорте, а также на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в связи с ростом заболеваемости, сообщает вице-губернатор города Максим Соколов."Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих", - написал он на своей странице "ВКонтакте".Соколов напомнил, что до старта чемпионата Европы по футболу остается несколько недель. Стадион "Газпром Арена" примет семь матчей."Петербург готов к проведению чемпионата в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Обеспечим эпидемиологическое благополучие его участников и зрителей. Почетное право принять матчи ЕВРО-2020 - общая заслуга петербуржцев, сумевших стойко перенести вынужденные ограничения локдауна и приучивших себя соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Все мы ждем очередного этапа снятия ограничений, но пока число заболевших растет", - отметил вице-губернатор.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения. Он также отмечал, что в Петербурге продолжается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, матчам чемпионата Европы по футболу, Дню города и празднику выпускников школ "Алые паруса", у города есть возможность провести их в очном режиме.ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732687227.html

https://ria.ru/20210518/pmef-1732784748.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), максим соколов (политик), александр беглов, санкт-петербург, общество