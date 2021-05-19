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Распространение коронавируса
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В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте
В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте - РИА Новости, 19.05.2021
В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте
Меры по борьбе с коронавирусом усилят в общественном транспорте, а также на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в связи с ростом... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:11
2021-05-19T16:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
максим соколов (политик)
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом усилят в общественном транспорте, а также на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в связи с ростом заболеваемости, сообщает вице-губернатор города Максим Соколов."Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих", - написал он на своей странице "ВКонтакте".Соколов напомнил, что до старта чемпионата Европы по футболу остается несколько недель. Стадион "Газпром Арена" примет семь матчей."Петербург готов к проведению чемпионата в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Обеспечим эпидемиологическое благополучие его участников и зрителей. Почетное право принять матчи ЕВРО-2020 - общая заслуга петербуржцев, сумевших стойко перенести вынужденные ограничения локдауна и приучивших себя соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Все мы ждем очередного этапа снятия ограничений, но пока число заболевших растет", - отметил вице-губернатор.Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения. Он также отмечал, что в Петербурге продолжается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, матчам чемпионата Европы по футболу, Дню города и празднику выпускников школ "Алые паруса", у города есть возможность провести их в очном режиме.ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732687227.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), максим соколов (политик), александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге ужесточат противовирусные меры в транспорте

16:11 19.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПассажиры на станции "Новокрестовская" в Санкт-Петербурге
Пассажиры на станции Новокрестовская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Меры по борьбе с коронавирусом усилят в общественном транспорте, а также на объектах транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в связи с ростом заболеваемости, сообщает вице-губернатор города Максим Соколов.
"Дал поручение руководителям транспортных предприятий города усилить меры по борьбе с коронавирусом в автобусах и троллейбусах, вагонах трамваев и метро, а также на объектах транспортной инфраструктуры. Пассажирам без средств индивидуальной защиты могут отказать в перевозке. Не пренебрегайте своим здоровьем и проявите заботу об окружающих", - написал он на своей странице "ВКонтакте".
Соколов напомнил, что до старта чемпионата Европы по футболу остается несколько недель. Стадион "Газпром Арена" примет семь матчей.
"Петербург готов к проведению чемпионата в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами. Обеспечим эпидемиологическое благополучие его участников и зрителей. Почетное право принять матчи ЕВРО-2020 - общая заслуга петербуржцев, сумевших стойко перенести вынужденные ограничения локдауна и приучивших себя соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Все мы ждем очередного этапа снятия ограничений, но пока число заболевших растет", - отметил вице-губернатор.
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17 мая, 18:05Распространение коронавируса
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Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе отмечается рост заболеваемости COVID-19, но ситуация не критична. По его словам, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения. Он также отмечал, что в Петербурге продолжается подготовка к Петербургскому международному экономическому форуму, матчам чемпионата Европы по футболу, Дню города и празднику выпускников школ "Алые паруса", у города есть возможность провести их в очном режиме.
ЕВРО-2020 пройдет в 11 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Максим Соколов (политик)Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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