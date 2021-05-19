https://ria.ru/20210519/mer-1732901809.html

Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги

Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги - РИА Новости, 19.05.2021

Трутнев рассказал, на что экс-мэр Владивостока тратил федеральные деньги

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что год назад Олег Гуменюк, который накануне ушел в отставку с поста мэра Владивостока, делал... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T10:00

2021-05-19T10:00

2021-05-19T10:00

олег гуменюк (мэр владивостока)

россия

дальний восток

юрий трутнев

владивосток

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581704573_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2246f28d6a265c37a6c16dad08a36c2f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что год назад Олег Гуменюк, который накануне ушел в отставку с поста мэра Владивостока, делал "поребрики" вдоль разбитых улиц в ямах, тогда он сказал ему "много доброго".Во вторник Трутнев по итогам проезда по Владивостоку заявил, что нужно попросить Гуменюка написать заявление об увольнении и искать нового человека на этот пост. На ненадлежащую работу мэра пожаловался губернатор Кожемяко, он отметил, что городу выделяются значительные денежные средства на развитие, но качественных изменений не происходит. Гуменюк в своем аккаунте в Instagram сообщил, что уходит в отставку. И.о. мэра назначен бывший зампред правительства Приморья Константин Шестаков."Дело не в том, что он (Гуменюк) меня в чем-то подвел, дело в том, что есть город Владивосток. Решением президента Путина этот город объявлен столицей Дальнего Востока, мы хотим, чтобы это люди почувствовали, мы хотим, чтобы они видели, что это действительно столица. Вообще, чтобы Владивосток привести в лучшее состояние, только федеральных ресурсов за последнее время выделено 13 миллиардов рублей. Конечно, меня крайне интересует как они используются, что происходит в городе хорошего", - сказал Трутнев в интервью Владимиру Соловьеву на Вести.фм.Он отметил, что Владивосток - рекордсмен среди территорий Дальнего Востока по притоку инвестиций."У нас более 30% иностранных инвестиций, которые приходят в РФ, приходится на территорию Дальнего Востока. Но надо, чтобы у людей были нормальные условия для жизни. Я год назад смотрел ситуацию, там было, как были выделены федеральные средства, мэр на них поребрики делал вдоль улиц, которые сами по себе были в рытвинах, ямах. Я тогда много доброго ему сказал, губернатору сказал, что наверно что-то надо менять. Губернатор у меня попросил полгода, говорит, давайте посмотрим, может человек исправится, соберется, человек сам по себе хороший", - сказал Трутнев.Он отметил, что накануне посетил Дворец детского творчества, отремонтированный год назад за бюджетные деньги, где уже дыры в полах."Не знаю, зачем они меня туда завели, сами пригласили и креслами, пуфами закрыли дыры в полах. Пришлось пуфы убрать и возникло желание об эти места как-то немножечко людей вразумить. Я уверен, что Владивосток достоин энергичного, честного, эффективного главы города, надеюсь, что люди его найдут что он будет работать во благо Владивостока. Это абсолютно необходимо", - добавил Трутнев.

https://ria.ru/20210518/vladivostok-1732738030.html

россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег гуменюк (мэр владивостока), россия, дальний восток, юрий трутнев, владивосток, политика