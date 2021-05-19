https://ria.ru/20210519/matvienko-1732960474.html

Для новых ограничений из-за коронавируса нет оснований, заявила Матвиенко

Для новых ограничений из-за коронавируса нет оснований, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.05.2021

Для новых ограничений из-за коронавируса нет оснований, заявила Матвиенко

Оснований для введения локдауна или новых ограничений в России в связи с коронавирусом абсолютно нет, ситуация контролируется, заявила журналистам спикер Совета РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:26

2021-05-19T14:26

2021-05-19T14:46

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оснований для введения локдауна или новых ограничений в России в связи с коронавирусом абсолютно нет, ситуация контролируется, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ситуация с коронавирусом в России полностью контролируется. Никаких оснований для введения локдауна или новых ограничений абсолютно нет", - сказала она.

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732701780.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество