https://ria.ru/20210519/matvienko-1732960474.html
Для новых ограничений из-за коронавируса нет оснований, заявила Матвиенко
Для новых ограничений из-за коронавируса нет оснований, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.05.2021
Для новых ограничений из-за коронавируса нет оснований, заявила Матвиенко
Оснований для введения локдауна или новых ограничений в России в связи с коронавирусом абсолютно нет, ситуация контролируется, заявила журналистам спикер Совета РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:26
2021-05-19T14:26
2021-05-19T14:46
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
валентина матвиенко
совет федерации рф
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оснований для введения локдауна или новых ограничений в России в связи с коронавирусом абсолютно нет, ситуация контролируется, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Ситуация с коронавирусом в России полностью контролируется. Никаких оснований для введения локдауна или новых ограничений абсолютно нет", - сказала она.
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732701780.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, общество