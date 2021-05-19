https://ria.ru/20210519/lukashenko-1732976729.html

Лукашенко доложили о крушении военного самолета

Лукашенко доложили о крушении военного самолета - РИА Новости, 19.05.2021

Лукашенко доложили о крушении военного самолета

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложено о крушении военного самолета Як-130 с двумя погибшими, принимаются меры по установлению причин катастрофы,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:41

2021-05-19T15:41

2021-05-19T18:47

александр лукашенко

як-130

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брестская область

в мире

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МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко доложено о крушении военного самолета Як-130 с двумя погибшими, принимаются меры по установлению причин катастрофы, заявил в среду глава администрации президента республики Игорь Сергеенко.По информации пресс-службы министерства обороны, ранее в среду под Барановичами в Брестской области при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. Вопреки появившейся в местных СМИ информации о падении самолета на жилой дом, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести самолет от населенного пункта, он упал вне жилых домов. Иных жертв, а также разрушений нет, последствия крушения ликвидированы МЧС."Ситуация доложена главе государства, меня эта новость застала практически в парламенте, я представлял декрет (президента – ред.) в Палате представителей, затем – в Совете республики. Я знаю, что министерством обороны принимаются меры по установлению причин", - сказал Сергеенко журналистам.По словам главы администрации, это - зона ответственности государственного секретариата Совета безопасности и министерства обороны Белоруссии. Он выразил уверенность, что все необходимые меры будут приняты и вопрос будет детально проанализирован."Предстоит разобраться, как в этой критической ситуации вели себя летчики. По предварительным данным, они отвели самолет от жилых домов. Надо разобраться во всем, для этого нужно время", - добавил Сергеенко.

https://ria.ru/20210519/samolet-1732953868.html

https://ria.ru/20210421/pokushenie-1729377771.html

брестская область

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александр лукашенко, як-130, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брестская область, в мире