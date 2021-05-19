https://ria.ru/20210519/les-1732938135.html

Ученый оценил ущерб от лесных пожаров в России

Ученый оценил ущерб от лесных пожаров в России - РИА Новости, 19.05.2021

Ученый оценил ущерб от лесных пожаров в России

Россия ежегодно теряет почти 2,5 млн гектаров леса, который не восстанавливается после пожаров, сказал представитель Института космических исследований РАН... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:54

2021-05-19T12:54

2021-05-19T12:54

россия

институт космических исследований

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия ежегодно теряет почти 2,5 млн гектаров леса, который не восстанавливается после пожаров, сказал представитель Института космических исследований РАН Сергей Барталев.Согласно представленной им презентации, ежегодное сокращение лесов примерно на 2,4 млн гектар обнаружено с помощью спутникового наблюдения в период с 2003 по 2019 годы.Барталев уточнил, что это площадь, которая не восстановлена после пожаров прошлых лет.Но запас стволовой древесины при этом, отметил он, в стране продолжает нарастать из-за зарастания бывших сельскохозяйственных земель.

https://ria.ru/20210517/les-1732577484.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, институт космических исследований, российская академия наук, общество