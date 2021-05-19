https://ria.ru/20210519/lavrov-1732927941.html

Лавров вылетает в Рейкьявик на встречу с Блинкеном

Лавров вылетает в Рейкьявик на встречу с Блинкеном - РИА Новости, 19.05.2021

Лавров вылетает в Рейкьявик на встречу с Блинкеном

Глава российского МИД Сергей Лавров в среду завершил рабочий визит в Душанбе и направился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:12

2021-05-19T12:12

2021-05-19T12:37

северный поток — 2

исландия

россия

энтони блинкен

сергей лавров

сша

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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в среду завершил рабочий визит в Душанбе и направился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и задачи развития региона, и, как ожидается, вечером проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Министерская встреча пройдет в Рейкьявике, где в 1986 году лидеры СССР и США договорились запустить диалог по ключевым вопросам. Спустя 35 лет столица Исландии вновь станет местом для разговора о состоянии отношений Москвы и Вашингтона.Переговоры с американским коллегой станут первым личным контактом с момента прихода новой администрации США, до этого главы внешнеполитических ведомств общались только по телефону. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена будет "всеобъемлющей".Снова новые: БлинкенВнимание мировых СМИ к Рейкьявику в эти дни приковано не только из-за Арктического совета. В столице Исландии вновь, как и десятилетия назад, будет обсуждаться будущее отношений Москвы и Вашингтона, правда, не на уровне лидеров, а глав внешнеполитических ведомств России и США. Она пройдет вечером после рабочего ужина, сообщил журналистам источник в российской делегации.Блинкен уже седьмой госсекретарь, с которым Лаврову приходится иметь дело с 2004 года. За прошедшие с этого момента годы отношения РФ и США практически достигли заморозки, при этом в Москве подчеркивают, что это произошло не по российской инициативе.Еще в феврале, сразу после инаугурации Байдена и оперативного продления ДСНВ-3 Рябков заявил РИА Новости, что Москва открыта к диалогу и готова "в спокойном ключе" провести ревизию отношений с США. Однако за этим последовали новые обвинения в адрес РФ по Украине, знаменитое "угу" Байдена в резонансном интервью и высылка 10 российских дипломатов, на что Москва ответила уже асимметрично, как и было обещано в случае наращивания давления на РФ. 14 мая правительство РФ внесло США в список недружественных иностранных государств.Пути выхода из сложившегося кризиса, как ожидается, должны обсудить Путин и Байден на саммите, который планируется в июне в одной из европейских дипломатических столиц. При этом в Москве подчеркивают, что иллюзий по поводу отношений с Вашингтоном уже не осталось и предстоящие контакты не стоит рассматривать как новую перезагрузку.Вместе с тем, как отметили в российском МИД, повестка встречи будет всеобъемлющей, а после разговора глав внешнеполитических ведомств, возможно, позиция Вашингтона по каким-то аспектам может проясниться.В целом прорывов от встречи Лаврова и Блинкена ждать не стоит: на консультациях стороны сверят часы, заявил РИА Новости руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов."Начало такого диалога (лидеров) требует серьезной подготовки, нужно сначала согласовать, когда будут начаты переговоры - в Женеве ли, в Хельсинки, в Вене, в каком формате, съедутся ли туда делегации на постоянной основе, ведь переговоры займут много времени. Это сложнейшее дело. Для того, чтобы согласовать повестку дня, тоже нужна отдельная встреча экспертов, может быть, заместителей министров. Такие организационные вопросы будут обсуждаться на встрече Лаврова и Блинкена", - сказал Арбатов.Примечательно, что как раз накануне проведения встречи Лаврова и Блинкена в американских СМИ появилась информация, что США якобы готовы пойти на смягчение позиции в отношении "Северного потока — 2" - отказаться от санкций в отношении оператора и главы Nord Stream AG.

https://ria.ru/20210519/dogovor-1732909026.html

https://ria.ru/20210519/meeting-1732852178.html

https://ria.ru/20210517/sanktsii-1732647191.html

исландия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, исландия, россия, энтони блинкен, сергей лавров, сша