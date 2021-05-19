https://ria.ru/20210519/lavrov-1732895727.html

Таджикистан и Киргизия приступили к демаркации границы, заявил Лавров

Таджикистан и Киргизия приступили к демаркации границы, заявил Лавров - РИА Новости, 19.05.2021

Таджикистан и Киргизия приступили к демаркации границы, заявил Лавров

Таджикистан и Киргизия приступили к демаркации границы, это хороший пример работы для всего постсоветского пространства, заявил в среду министр иностранных дел... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T09:18

2021-05-19T09:18

2021-05-19T09:18

мид таджикистана

сергей лавров

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ДУШАНБЕ, 19 мая - РИА Новости. Таджикистан и Киргизия приступили к демаркации границы, это хороший пример работы для всего постсоветского пространства, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы также вчера говорили о позитивном примере перехода от конфронтации к сотрудничеству, которые подают Таджикистан и Киргизстан. Мы очень рады, что горячая фаза недавнего конфликта осталась позади, но самое главное, что страны приступили к работе по делимитации и демаркации", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана.По словам российского министра, это очень хороший пример для всего постсоветского пространства, где границы не были оформлены окончательно и надежно в правовом плане.В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210517/obmen-1732642223.html

https://ria.ru/20210518/putin-1732765975.html

таджикистан

киргизия

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мид таджикистана, сергей лавров, таджикистан, киргизия, в мире