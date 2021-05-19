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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210519/koronavirus-1732912176.html
В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.05.2021
В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 7920 — это минимальный показатель с 6 мая (7639), рассказали в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:01
2021-05-19T12:16
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италия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 7920 — это минимальный показатель с 6 мая (7639), рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8183 заболевших. Темп прироста снизился до 0,16% — днем ранее этот показатель составлял 0,17%. У 1208 заразившихся (15,3%) не было симптомов. Из больниц выписали 9561 человека, скончались 390.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (2096), Санкт-Петербурге (784) и Подмосковье (697). Меньше всего — в Республике Алтай (три), Еврейской автономной области (два), Чукотском автономном округе (один).Ни одного нового случая нет в Ненецком автономном округе.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 965 676 человек, из них умерли 116 965, а 4 581 787 вылечились.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 163,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 164,2 миллиона. Почти 3,4 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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воз, университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 7920 новых случаев заражения коронавирусом

11:01 19.05.2021 (обновлено: 12:16 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 7920 — это минимальный показатель с 6 мая (7639), рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне сообщалось о 8183 заболевших. Темп прироста снизился до 0,16% — днем ранее этот показатель составлял 0,17%. У 1208 заразившихся (15,3%) не было симптомов. Из больниц выписали 9561 человека, скончались 390.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве (2096), Санкт-Петербурге (784) и Подмосковье (697). Меньше всего — в Республике Алтай (три), Еврейской автономной области (два), Чукотском автономном округе (один).
Ни одного нового случая нет в Ненецком автономном округе.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 965 676 человек, из них умерли 116 965, а 4 581 787 вылечились.
В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 163,3 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 164,2 миллиона. Почти 3,4 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия занимает шестую строчку списка, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
 
Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаФранцияИталияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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