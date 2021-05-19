https://ria.ru/20210519/kipr-1732795364.html

На Кипре планируют открыть экологический парк развлечений

На Кипре планируют открыть экологический парк развлечений - РИА Новости, 19.05.2021

На Кипре планируют открыть экологический парк развлечений

На Кипре, недалеко от Лимассола, в ближайшие два года появится тематический парк по истории земледелия страны, который будет полностью экологичным, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T00:47

2021-05-19T00:47

2021-05-19T00:47

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кипр

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На Кипре, недалеко от Лимассола, в ближайшие два года появится тематический парк по истории земледелия страны, который будет полностью экологичным, сообщает "ЕвроПульс".На 28 гектарах посетителям покажут как выращивают оливки, мандарины, виноград. Там же будет работать винодельня, винокурня, сырный завод и ресторан, а также разместятся гостевые дома.Все виды земледелия, которые продемонстрируют посетителям, будут полностью экологически чистыми. Например, полив посевов будет вестись под действием силы тяжести, а не с помощью электрических насосов. Для обогрева и охлаждения зданий используют естественный уклон окружающих холмов, а все отходы будут перерабатываться.

https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

кипр

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2021

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экология, туризм, новости - туризм, кипр