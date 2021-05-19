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В ХАМАС надеются на прекращение огня в течение одного-двух дней
В ХАМАС надеются на прекращение огня в течение одного-двух дней - РИА Новости, 19.05.2021
В ХАМАС надеются на прекращение огня в течение одного-двух дней
Прекращение огня между сектором Газа и Израилем может быть достигнуто в течение одного-двух дней, сообщил член политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T23:51
2021-05-19T23:51
2021-05-19T23:51
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
обострение палестино-израильского конфликта
муса абу марзук
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Прекращение огня между сектором Газа и Израилем может быть достигнуто в течение одного-двух дней, сообщил член политбюро правящего в Газе движения ХАМАС Муса Абу Марзук в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen."Усилия, предпринимаемые по вопросу прекращения огня, достигнут успеха. Я ожидаю, что прекращение огня будет достигнуто в течение одного или двух дней. Прекращение огня вступит в силу одновременно", - заявил Абу Марзук.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено более 3 тысяч ракет, около 1 210 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 227, среди жертв 64 ребенка.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, обострение палестино-израильского конфликта, муса абу марзук, хамас, израиль, в мире