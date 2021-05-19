https://ria.ru/20210519/izrail-1732986419.html
В Хайфе и северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги
В Хайфе и северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 19.05.2021
В Хайфе и северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Нижней Галилее в Северном округе Израиля и в Крайоте недалеко от Хайфы, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T16:22
2021-05-19T16:22
2021-05-19T16:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
северный округ (израиль)
хайфа
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Нижней Галилее в Северном округе Израиля и в Крайоте недалеко от Хайфы, сообщает пресс-служба израильской армии."Сирены сработали в Нижней Галилее и в районе Крайота", - говорится в сообщении.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, северный округ (израиль), хайфа, в мире, израиль