https://ria.ru/20210519/izrail-1732986419.html

В Хайфе и северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

В Хайфе и северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 19.05.2021

В Хайфе и северных районах Израиля сработали сирены воздушной тревоги

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Нижней Галилее в Северном округе Израиля и в Крайоте недалеко от Хайфы, сообщает... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T16:22

2021-05-19T16:22

2021-05-19T16:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

северный округ (израиль)

хайфа

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в Нижней Галилее в Северном округе Израиля и в Крайоте недалеко от Хайфы, сообщает пресс-служба израильской армии."Сирены сработали в Нижней Галилее и в районе Крайота", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210519/izrail-1732896468.html

северный округ (израиль)

хайфа

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, северный округ (израиль), хайфа, в мире, израиль