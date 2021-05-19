https://ria.ru/20210519/izrail-1732928093.html

Израиль нанес удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС

Израиль нанес удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС - РИА Новости, 19.05.2021

Израиль нанес удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС

Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T12:14

2021-05-19T12:14

2021-05-19T12:23

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад истребители армии обороны Израиля нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС. Комплекс находился в здании в районе Джабалии", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире