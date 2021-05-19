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Израиль нанес удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС
Израиль нанес удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС - РИА Новости, 19.05.2021
Израиль нанес удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС
Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС, сообщила пресс-служба армии Израиля. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:14
2021-05-19T12:14
2021-05-19T12:23
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 мая - РИА Новости. Израильские истребители нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС, сообщила пресс-служба армии Израиля."Некоторое время назад истребители армии обороны Израиля нанесли удар по военному комплексу технологического отдела ХАМАС. Комплекс находился в здании в районе Джабалии", - говорится в сообщении.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено 3750 ракет, около 550 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 219, среди жертв 63 несовершеннолетних.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире