https://ria.ru/20210519/indiya-1732803468.html

В Индии туристические автобусы переоборудуют в машины скорой помощи

В Индии туристические автобусы переоборудуют в машины скорой помощи - РИА Новости, 19.05.2021

В Индии туристические автобусы переоборудуют в машины скорой помощи

На фоне ежедневно растущего числа заболевших коронавирусом, индийские туроператоры переоборудуют автобусы для путешествий для оказания скорой медпомощи,... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T06:00

2021-05-19T06:00

2021-05-19T06:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На фоне ежедневно растущего числа заболевших коронавирусом, индийские туроператоры переоборудуют автобусы для путешествий для оказания скорой медпомощи, сообщает Times of India.Во многих штатах страны, например, Керале, потребность в транспорте для госпитализации больных увеличивается. Представители турбизнеса, автобусы которых из-за пандемии простаивали целый год, решили переоборудовать их для перевозки зараженных в госпитали. При этом бензин оплачивают благотворительные организации.Также многие владельцы мини-автобусов, которые раньше обслуживали приезжавших путешественников, сейчас занимаются частным извозом. Это позволяет покрыть платежи по кредитам за автомобили.Владельцы туристического транспорта, бесплатно перевозящего больных, попросили правительство освободить их на это время от уплаты транспортного налога.

https://ria.ru/20190120/1549492086.html

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коронавирус covid-19, туризм, керала, новости - туризм, индия