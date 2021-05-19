https://ria.ru/20210519/granitsa-1733035819.html

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 19.05.2021

Путин и Пашинян обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T20:24

2021-05-19T20:24

2021-05-19T21:26

никол пашинян

нагорный карабах

владимир путин

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ЕРЕВАН, 19 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудил по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе с президентом РФ Владимиром Путиным, передает пресс-служба армянского кабмина.Президент России Владимир Путин в разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном подчеркнул, что РФ продолжит способствовать нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщила пресс-служба Кремля.Минобороны Армении 12 мая сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с этой ситуацией."В развитие предыдущего обмена мнениями подробно обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании приграничного инцидента путем переговоров", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Отмечается, что в разговоре Путин подчеркнул, что "российская сторона, как посредник, активно способствует нормализации обстановки и продолжит действовать в таком же духе"."Условлено о продолжении контактов по этому и другим вопросам", - добавляется в сообщении пресс-службы."Пашинян рассказал о текущей ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что азербайджанские силы, вопреки всем нормам международного права, нарушили суверенную территорию Республики Армения", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Отмечается, что Пашинян поблагодарил Путина за предпринимаемые в эти дни Россией усилия, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе."Собеседники сошлись во мнении вокруг путей разрешения ситуации и их методики", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/armeniya-1732944367.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/pashinyan-1732622318.html

нагорный карабах

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никол пашинян, нагорный карабах, владимир путин