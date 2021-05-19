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Штрафы за разглашение персональных данных вырастут в десятки раз
Штрафы за разглашение персональных данных вырастут в десятки раз - РИА Новости, 19.05.2021
Штрафы за разглашение персональных данных вырастут в десятки раз
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:18
2021-05-19T20:47
россия
василий пискарев
дмитрий вяткин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных.Законопроект внесли в нижнюю палату депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин. Документ вводит штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).Пискарев пояснял ранее, что под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.По словам депутата, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Потому было предложено "десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".Ранее эту инициативу поддержало правительство РФ.
https://ria.ru/20210501/shtraf-1730796530.html
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россия, василий пискарев, дмитрий вяткин, госдума рф, общество

Штрафы за разглашение персональных данных вырастут в десятки раз

12:18 19.05.2021 (обновлено: 20:47 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах до 50 тысяч рублей за разглашение персональных данных.
Законопроект внесли в нижнюю палату депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
Документ вводит штрафы за разглашение "информации ограниченного доступа" до 10 тысяч рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тысячи) и до 50 тысяч для должностных лиц (сейчас от 4 до 5 тысяч рублей).
Пискарев пояснял ранее, что под это понятие подпадает достаточно много различных данных, например, коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.
Инспектор дорожно-патрульной службы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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Один из штрафов для автомобилистов вырос в пять раз
По словам депутата, действующие штрафы, которые не менялись в течение десяти лет, совершенно не являются препятствием для того, чтобы та или иная личная информация, служебная, профессиональная тайна не стала достоянием общественности, продавалась или распространялась в интернете. Потому было предложено "десятикратно увеличить штрафы, чтобы защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников".
Ранее эту инициативу поддержало правительство РФ.
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