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Эрдоган анонсировал послание для всего мира
Эрдоган анонсировал послание для всего мира - РИА Новости, 19.05.2021
Эрдоган анонсировал послание для всего мира
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выступит 20 июля в ходе своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) с посланием... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T22:43
2021-05-19T22:52
антониу гутерреш
кипр
северный кипр
женева (город)
турция
оон
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 19 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выступит 20 июля в ходе своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) с посланием для всего мира."Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре.В Женеве под эгидой ООН 27-29 апреля проходили неформальные переговоры по Кипру в формате "5+ООН" при участии представителей греко-кипрской и турецко-кипрской сторон, а также трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности - Греции, Турции и Великобритании. На встрече предстояло определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем, и создать условия для возобновления переговоров.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя итоги встречи, заявил, что участники не смогли найти общих основ для возобновления прямых переговоров по урегулированию кипрского вопроса, новая неформальная встреча по Кипру может состояться через два-три месяца.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
https://ria.ru/20210331/kipr-1603655363.html
https://ria.ru/20201117/kipr-1584896076.html
кипр
северный кипр
женева (город)
турция
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антониу гутерреш, кипр, северный кипр, женева (город), турция, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган анонсировал послание для всего мира

22:43 19.05.2021 (обновлено: 22:52 19.05.2021)
 
© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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АНКАРА, 19 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что выступит 20 июля в ходе своего визита в самопровозглашённую Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК) с посланием для всего мира.
"Я надеюсь, что совершу визит в ТРСК 20 июля и выступлю там с необходимым посланием по Северному Кипру. Оно касается не только острова, но и всего мира", - сказал Эрдоган на встрече с молодежью в Анкаре.
В Женеве под эгидой ООН 27-29 апреля проходили неформальные переговоры по Кипру в формате "5+ООН" при участии представителей греко-кипрской и турецко-кипрской сторон, а также трех стран-гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности - Греции, Турции и Великобритании. На встрече предстояло определить, существует ли у сторон общая основа для переговоров о долгосрочном решении кипрской проблемы в обозримом будущем, и создать условия для возобновления переговоров.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, комментируя итоги встречи, заявил, что участники не смогли найти общих основ для возобновления прямых переговоров по урегулированию кипрского вопроса, новая неформальная встреча по Кипру может состояться через два-три месяца.
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Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
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Антониу ГутеррешКипрСеверный КипрЖенева (город)ТурцияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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