https://ria.ru/20210519/erdogan-1732883024.html

Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана

Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана - РИА Новости, 19.05.2021

Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана

США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T01:53

2021-05-19T01:53

2021-05-19T03:25

нед прайс

ближний восток

австрия

реджеп тайип эрдоган

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584899639_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_91b9c250938375011c1eeb3e92d4e54c.jpg

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы призываем президента Эрдогана и других лидеров Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия. Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)", - говорится в заявлении Прайса.Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил ранее, что проклинает австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля. Как сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Австрии, после этих высказываний Эрдогана турецкий посол в первой половине вторника был вызван в МИД, где ему донесли позицию Австрии.

https://ria.ru/20210517/erdogan-1732719615.html

ближний восток

австрия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, ближний восток, австрия, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире