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Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана
Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана - РИА Новости, 19.05.2021
Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана
США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T01:53
2021-05-19T03:25
нед прайс
ближний восток
австрия
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы призываем президента Эрдогана и других лидеров Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия. Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)", - говорится в заявлении Прайса.Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил ранее, что проклинает австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля. Как сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Австрии, после этих высказываний Эрдогана турецкий посол в первой половине вторника был вызван в МИД, где ему донесли позицию Австрии.
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нед прайс, ближний восток, австрия, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Госдеп осудил "антисемитские" высказывания Эрдогана

01:53 19.05.2021 (обновлено: 03:25 19.05.2021)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Turkish Presidency
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. США осуждают "антисемитские высказывания" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"США категорически осуждают недавние антисемитские комментарии президента Эрдогана относительно еврейского народа, мы находим эти комментарии отвратительными", - заявил Прайс.
"Мы призываем президента Эрдогана и других лидеров Турции воздерживаться от разжигающих рознь заявлений, которые могут стать катализатором дальнейшего насилия. Мы призываем Турцию присоединиться к США в работе над тем, чтобы покончить с конфликтом (на Ближнем Востоке)", - говорится в заявлении Прайса.
Он не уточнил, какие конкретно высказывания Эрдогана он имеет в виду.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил ранее, что проклинает австрийское правительство после того, как на федеральных ведомствах Австрии были подняты флаги Израиля. Как сообщили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Австрии, после этих высказываний Эрдогана турецкий посол в первой половине вторника был вызван в МИД, где ему донесли позицию Австрии.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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Нед ПрайсБлижний ВостокАвстрияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
 
 
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