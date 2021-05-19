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Дуров назвал пользователей iPhone рабами
Дуров назвал пользователей iPhone рабами - РИА Новости, 19.05.2021
Дуров назвал пользователей iPhone рабами
Создатель Telegram Павел Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей цифровыми рабами. Об этом он написал в своем канале. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T19:44
2021-05-19T21:09
telegram (приложение)
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apple
павел дуров
технологии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей цифровыми рабами. Об этом он написал в своем канале. Предприниматель заявил, что бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании. По его словам, дисплеи на устройствах Apple частотой в 60 Гц не могут соперничать с экранами с частотой 120 Гц, используемых на некоторых гаджетах на Android. Самое худшее в iPhone, по мнению Дурова, то, что можно использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий — только сервис iCloud.
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telegram (приложение), apple iphone, google android, apple, павел дуров, технологии

Дуров назвал пользователей iPhone рабами

19:44 19.05.2021 (обновлено: 21:09 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 mini
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей цифровыми рабами. Об этом он написал в своем канале.
Предприниматель заявил, что бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании.
"Каждый раз, когда я использую iPhone для тестирования нашего приложения, я чувствую, будто меня отбросило в Средневековье", — написал Дуров.
По его словам, дисплеи на устройствах Apple частотой в 60 Гц не могут соперничать с экранами с частотой 120 Гц, используемых на некоторых гаджетах на Android.
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 14:26
Дуров впервые вошел в десятку богатейших миллиардеров из России
Самое худшее в iPhone, по мнению Дурова, то, что можно использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий — только сервис iCloud.
"Владение iPhone делает из вас "цифрового раба" Apple", — заявил предприниматель.
 
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