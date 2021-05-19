https://ria.ru/20210519/durov-1733030867.html

Дуров назвал пользователей iPhone рабами

Дуров назвал пользователей iPhone рабами - РИА Новости, 19.05.2021

Дуров назвал пользователей iPhone рабами

Создатель Telegram Павел Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей цифровыми рабами. Об этом он написал в своем канале. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T19:44

2021-05-19T19:44

2021-05-19T21:09

telegram (приложение)

apple iphone

google android

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павел дуров

технологии

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров перечислил минусы смартфонов Apple и назвал их пользователей цифровыми рабами. Об этом он написал в своем канале. Предприниматель заявил, что бизнес-модель Apple построена на продаже переоцененных устаревших устройств клиентам, которые оказываются заблокированы в экосистеме компании. По его словам, дисплеи на устройствах Apple частотой в 60 Гц не могут соперничать с экранами с частотой 120 Гц, используемых на некоторых гаджетах на Android. Самое худшее в iPhone, по мнению Дурова, то, что можно использовать только приложения, доступные в App Store, а для создания резервных копий — только сервис iCloud.

https://ria.ru/20210406/durov-1700657621.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), apple iphone, google android, apple, павел дуров, технологии