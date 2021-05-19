https://ria.ru/20210519/dolg-1732888055.html

"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов

"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов - РИА Новости, 19.05.2021

"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов

Около семи миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T07:25

2021-05-19T07:25

2021-05-19T10:17

россия

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

долги

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

общество

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около семи миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).В ведомстве уточнили, что это примерно треть от общего числа граждан с долгами — всего их 18,9 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников стало на два миллиона больше.В ФССП отметили, что в первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных — с них удалось взыскать 9,2 миллиарда рублей.В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пояснили газете, что невыездными стали люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки — 90 дней.В свою очередь, коллекторы подчеркнули, что большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом у 90-95 процентов должников есть одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.

https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html

https://ria.ru/20210419/dolg-1728863507.html

россия

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россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), долги, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество