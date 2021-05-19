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"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов
"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов - РИА Новости, 19.05.2021
"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов
Около семи миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T07:25
2021-05-19T10:17
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
долги
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
общество
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около семи миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).В ведомстве уточнили, что это примерно треть от общего числа граждан с долгами — всего их 18,9 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников стало на два миллиона больше.В ФССП отметили, что в первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных — с них удалось взыскать 9,2 миллиарда рублей.В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пояснили газете, что невыездными стали люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки — 90 дней.В свою очередь, коллекторы подчеркнули, что большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом у 90-95 процентов должников есть одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.
https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html
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россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), долги, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), общество

"Известия": семь миллионов россиян не пускают за границу из-за долгов

07:25 19.05.2021 (обновлено: 10:17 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник федеральной службы судебных приставов в аэропорту Пулково
Сотрудник федеральной службы судебных приставов в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Около семи миллионов россиян не смогут отдохнуть за рубежом, поскольку стали невыездными из-за долгов, рассказали "Известиям" в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
В ведомстве уточнили, что это примерно треть от общего числа граждан с долгами — всего их 18,9 миллиона человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года должников стало на два миллиона больше.
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В ФССП отметили, что в первом квартале этого года заплатить по счетам смогли только 103 тысячи невыездных — с них удалось взыскать 9,2 миллиарда рублей.
В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) пояснили газете, что невыездными стали люди, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а период просрочки — 90 дней.
В свою очередь, коллекторы подчеркнули, что большинство невыездных россиян — клиенты банков, при этом у 90-95 процентов должников есть одновременно банковский кредит и заем в микрофинансовых организациях.
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РоссияНациональная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)ДолгиФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Общество
 
 
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