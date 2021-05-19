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Матвиенко оценила ситуацию с денонсацией Договора по открытому небу
Матвиенко оценила ситуацию с денонсацией Договора по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021
Матвиенко оценила ситуацию с денонсацией Договора по открытому небу
Перенос рассмотрения в Совфеде закона о денонсации Договора об открытом небе не имеет никакого отношения к возможной предстоящей встрече глав России и США... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T15:01
2021-05-19T15:01
2021-05-19T15:01
россия
договор по открытому небу
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Перенос рассмотрения в Совфеде закона о денонсации Договора об открытом небе не имеет никакого отношения к возможной предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Никакого отношения к предстоящей возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена это не имеет. У нас нет оснований для работы в авральном режиме. Когда мы получим документы из Госдумы, мы все обсудим и подготовим своё решение ко 2 июня", - сказала она.
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россия, договор по открытому небу, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире