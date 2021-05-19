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Матвиенко оценила ситуацию с денонсацией Договора по открытому небу

Матвиенко оценила ситуацию с денонсацией Договора по открытому небу - РИА Новости, 19.05.2021

Матвиенко оценила ситуацию с денонсацией Договора по открытому небу

Перенос рассмотрения в Совфеде закона о денонсации Договора об открытом небе не имеет никакого отношения к возможной предстоящей встрече глав России и США... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:01

2021-05-19T15:01

2021-05-19T15:01

россия

договор по открытому небу

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Перенос рассмотрения в Совфеде закона о денонсации Договора об открытом небе не имеет никакого отношения к возможной предстоящей встрече глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Никакого отношения к предстоящей возможной встрече Владимира Путина и Джо Байдена это не имеет. У нас нет оснований для работы в авральном режиме. Когда мы получим документы из Госдумы, мы все обсудим и подготовим своё решение ко 2 июня", - сказала она.

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, сша, в мире