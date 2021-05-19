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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210519/damoscow-1732854344.html
Открылась арт-ярмарка DA!Moscow
Открылась арт-ярмарка DA!Moscow - РИА Новости, 19.05.2021
Открылась арт-ярмарка DA!Moscow
В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту открылась ярмарка современного искусства DA!MOSCOW, которая продлится до 23 мая. Живопись, скульптуру, мебель и... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T08:00
2021-05-19T10:39
культура
россия
что посмотреть
куда сходить
стиль жизни
новости культуры
выставки
овчаренко владимир
фонд культуры "екатерина"
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту открылась ярмарка современного искусства DA!MOSCOW, которая продлится до 23 мая. Живопись, скульптуру, мебель и графику российских и иностранных художников представляют 15 модных галерей. Почему сюда стоит зайти даже тем, кто не планирует ничего покупать, — в материале РИА Новости.Искусство — покупать!Организаторы DA!MOSCOW Владимир Овчаренко и Анна Гвасалия подчеркивают, что это "не ярмарка, от которых все уже устали", а именно арт-шоу. Впрочем, как ни назови, таких событий все равно в Москве мало: еще есть "Арт-Москва" и Cosmoscow, к которой, кстати, поначалу был тоже причастен Овчаренко. Но в 2019 году он решил делать свой проект — так у галериста и основателя аукционного дома Vladey появилась еще и DA!MOSCOW. В первый раз она проходила в Гостином дворе: тогда отчитались о почти шести тысячах посетителей, хотя билеты стоили 2019 рублей (сейчас "всего" 700). Пандемийный 2020-й год, по понятным причинам, пришлось пропустить. Теперь DA!MOSCOW вернулась, причем в бутиковом формате: новой площадкой стал Фонд культуры "Екатерина", который, несмотря на три этажа, после масштабов Гостиного действительно кажется местом камерным. Посетителей заманивают бойким лозунгом "Искусство — покупать!" и разнообразным предложением: помимо живописи и скульптуры, есть тут, например, и фотография, которую представляет Галерея Люмьер, и предметы интерьера от Mirra Gallery. Третий этаж, следуя тренду на децентрализацию искусства, отдан региональному арту. Здесь разместились "три кураторских высказывания". Петербуржцу Петру Белому, тандему Александра Цикаришвили с Нестором Энгельке, а также Олегу Устинову из Ростова-на-Дону предоставили полную свободу действий. Устинов, по его словам, осуществил давнюю мечту: показать публике мозаики из обычных общественных переходов своего родного города, созданные в 70-х."У этих огромных панно с массовыми сценами — школьная линейка, детская площадка, холл больницы — какая-то особая красота", — говорит он. — А ведь их чуть было не погубили: почти скрыли за торговыми ларьками. Но жители города встали на защиту.Поражаешься обилию деталей и выстроенности композиции: ведь делали это любители, а не профессиональные художники — и из облицовочной плитки, непростого для таких панно материала". Восемь молодых авторов сделали по предложению Устинова работы по мотивам этих мозаик. Галеристы-оптимистыЕсть на DA!MOSCOW и признанные классики. Встречает посетителей работа Тимура Новикова "СССР" 1985 года, которая принимала участие на выставках в России и за рубежом, успела побывать в нескольких коллекциях. "Картина впервые представлена широкой публике после долгого перерыва", — говорит Анна Гвасалия-Овчаренко. А еще в залах можно увидеть произведения дуэта Виноградов &amp; Дубосарский, Ильи Кабакова, Валерия Кошлякова, Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова — этот набор организаторы назвали "аллеей звезд". С иностранцами в этом выпуске оказалось непросто: по словам Гвасалии-Овчаренко, "из-за эпидемической и политической ситуации". Исключение (зато какое!) — известный австрийский художник Эрвин Вурм с его узнаваемыми скульптурами. Стоят они в буфете, так что мимо пройти будет сложно. В этом году заявлены 15 участников, тогда, в 2019-м, их было 28. Есть новички: Владимир Фролов, который, кстати, празднует 20-летие своей галереи, Mirra Gallery, "Тираж 1/1" (Tirage Unique), Ilona-K. Последний проект появился совсем недавно: в сентябре его запустила дочь Стеллы Кесаевой Илона.С ним согласна Анна Гвасалия-Овчаренко: "Здесь, на Кузнецком мосту, у нас все получилось уютнее". По ее словам, по набору и качеству работ DA!MOSCOW приблизилась к уровню хорошего музея современного искусства. Правда, с той разницей, что экспонаты здесь можно покупать. А если нет возможности — то можно просто побродить по залам, чтобы понять, чем живет российское арт-сообщество.
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россия, что посмотреть , куда сходить , стиль жизни, новости культуры, выставки, овчаренко владимир, фонд культуры "екатерина", илья кабаков, москва, ростов-на-дону, живопись

Открылась арт-ярмарка DA!Moscow

08:00 19.05.2021 (обновлено: 10:39 19.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНа арт-шоу DA!MOSCOW в Москве
На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту открылась ярмарка современного искусства DA!MOSCOW, которая продлится до 23 мая. Живопись, скульптуру, мебель и графику российских и иностранных художников представляют 15 модных галерей. Почему сюда стоит зайти даже тем, кто не планирует ничего покупать, — в материале РИА Новости.

Искусство — покупать!

Организаторы DA!MOSCOW Владимир Овчаренко и Анна Гвасалия подчеркивают, что это "не ярмарка, от которых все уже устали", а именно арт-шоу. Впрочем, как ни назови, таких событий все равно в Москве мало: еще есть "Арт-Москва" и Cosmoscow, к которой, кстати, поначалу был тоже причастен Овчаренко.
Но в 2019 году он решил делать свой проект — так у галериста и основателя аукционного дома Vladey появилась еще и DA!MOSCOW. В первый раз она проходила в Гостином дворе: тогда отчитались о почти шести тысячах посетителей, хотя билеты стоили 2019 рублей (сейчас "всего" 700).
Пандемийный 2020-й год, по понятным причинам, пришлось пропустить. Теперь DA!MOSCOW вернулась, причем в бутиковом формате: новой площадкой стал Фонд культуры "Екатерина", который, несмотря на три этажа, после масштабов Гостиного действительно кажется местом камерным.
Посетителей заманивают бойким лозунгом "Искусство — покупать!" и разнообразным предложением: помимо живописи и скульптуры, есть тут, например, и фотография, которую представляет Галерея Люмьер, и предметы интерьера от Mirra Gallery.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

Арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
1 из 3

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушки на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

Арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
2 из 3

Девушки на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

Арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
3 из 3

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3

Девушки на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Третий этаж, следуя тренду на децентрализацию искусства, отдан региональному арту. Здесь разместились "три кураторских высказывания". Петербуржцу Петру Белому, тандему Александра Цикаришвили с Нестором Энгельке, а также Олегу Устинову из Ростова-на-Дону предоставили полную свободу действий.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
Арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
Устинов, по его словам, осуществил давнюю мечту: показать публике мозаики из обычных общественных переходов своего родного города, созданные в 70-х.
"У этих огромных панно с массовыми сценами — школьная линейка, детская площадка, холл больницы — какая-то особая красота", — говорит он. — А ведь их чуть было не погубили: почти скрыли за торговыми ларьками. Но жители города встали на защиту.
Поражаешься обилию деталей и выстроенности композиции: ведь делали это любители, а не профессиональные художники — и из облицовочной плитки, непростого для таких панно материала". Восемь молодых авторов сделали по предложению Устинова работы по мотивам этих мозаик.
© Распопова ОльгаМозаика на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
Мозаика на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© Распопова Ольга
Мозаика на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

Галеристы-оптимисты

Есть на DA!MOSCOW и признанные классики. Встречает посетителей работа Тимура Новикова "СССР" 1985 года, которая принимала участие на выставках в России и за рубежом, успела побывать в нескольких коллекциях. "Картина впервые представлена широкой публике после долгого перерыва", — говорит Анна Гвасалия-Овчаренко.
А еще в залах можно увидеть произведения дуэта Виноградов & Дубосарский, Ильи Кабакова, Валерия Кошлякова, Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова — этот набор организаторы назвали "аллеей звезд".
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАрт-шоу DA!MOSCOW 2021в Москве
Арт-шоу DA!MOSCOW 2021в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Арт-шоу DA!MOSCOW 2021в Москве
С иностранцами в этом выпуске оказалось непросто: по словам Гвасалии-Овчаренко, "из-за эпидемической и политической ситуации". Исключение (зато какое!) — известный австрийский художник Эрвин Вурм с его узнаваемыми скульптурами. Стоят они в буфете, так что мимо пройти будет сложно.
В этом году заявлены 15 участников, тогда, в 2019-м, их было 28. Есть новички: Владимир Фролов, который, кстати, празднует 20-летие своей галереи, Mirra Gallery, "Тираж 1/1" (Tirage Unique), Ilona-K. Последний проект появился совсем недавно: в сентябре его запустила дочь Стеллы Кесаевой Илона.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Галерист Владимир Овчаренко на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

Галерист Владимир Овчаренко на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве.
1 из 2

Галерист Владимир Овчаренко на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

Арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве
2 из 2

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 2

Галерист Владимир Овчаренко на арт-шоу DA!MOSCOW 2021 в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 2

На арт-шоу DA!MOSCOW в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

"Мы настроены оптимистично, ждем хороших продаж", — говорит арт-директор Stella Art Foundation Алексей Корси. На вопрос, не тесно ли галеристам на новой площадке, отвечает: "Напротив, именно такой формат даже актуальнее, потому что предполагает более личное общение".

С ним согласна Анна Гвасалия-Овчаренко: "Здесь, на Кузнецком мосту, у нас все получилось уютнее". По ее словам, по набору и качеству работ DA!MOSCOW приблизилась к уровню хорошего музея современного искусства. Правда, с той разницей, что экспонаты здесь можно покупать.
А если нет возможности — то можно просто побродить по залам, чтобы понять, чем живет российское арт-сообщество.
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