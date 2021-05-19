https://ria.ru/20210519/damoscow-1732854344.html

Открылась арт-ярмарка DA!Moscow

Открылась арт-ярмарка DA!Moscow - РИА Новости, 19.05.2021

Открылась арт-ярмарка DA!Moscow

В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту открылась ярмарка современного искусства DA!MOSCOW, которая продлится до 23 мая. Живопись, скульптуру, мебель и... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T08:00

2021-05-19T08:00

2021-05-19T10:39

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ольга Распопова. В Фонде культуры "Екатерина" на Кузнецком мосту открылась ярмарка современного искусства DA!MOSCOW, которая продлится до 23 мая. Живопись, скульптуру, мебель и графику российских и иностранных художников представляют 15 модных галерей. Почему сюда стоит зайти даже тем, кто не планирует ничего покупать, — в материале РИА Новости.Искусство — покупать!Организаторы DA!MOSCOW Владимир Овчаренко и Анна Гвасалия подчеркивают, что это "не ярмарка, от которых все уже устали", а именно арт-шоу. Впрочем, как ни назови, таких событий все равно в Москве мало: еще есть "Арт-Москва" и Cosmoscow, к которой, кстати, поначалу был тоже причастен Овчаренко. Но в 2019 году он решил делать свой проект — так у галериста и основателя аукционного дома Vladey появилась еще и DA!MOSCOW. В первый раз она проходила в Гостином дворе: тогда отчитались о почти шести тысячах посетителей, хотя билеты стоили 2019 рублей (сейчас "всего" 700). Пандемийный 2020-й год, по понятным причинам, пришлось пропустить. Теперь DA!MOSCOW вернулась, причем в бутиковом формате: новой площадкой стал Фонд культуры "Екатерина", который, несмотря на три этажа, после масштабов Гостиного действительно кажется местом камерным. Посетителей заманивают бойким лозунгом "Искусство — покупать!" и разнообразным предложением: помимо живописи и скульптуры, есть тут, например, и фотография, которую представляет Галерея Люмьер, и предметы интерьера от Mirra Gallery. Третий этаж, следуя тренду на децентрализацию искусства, отдан региональному арту. Здесь разместились "три кураторских высказывания". Петербуржцу Петру Белому, тандему Александра Цикаришвили с Нестором Энгельке, а также Олегу Устинову из Ростова-на-Дону предоставили полную свободу действий. Устинов, по его словам, осуществил давнюю мечту: показать публике мозаики из обычных общественных переходов своего родного города, созданные в 70-х."У этих огромных панно с массовыми сценами — школьная линейка, детская площадка, холл больницы — какая-то особая красота", — говорит он. — А ведь их чуть было не погубили: почти скрыли за торговыми ларьками. Но жители города встали на защиту.Поражаешься обилию деталей и выстроенности композиции: ведь делали это любители, а не профессиональные художники — и из облицовочной плитки, непростого для таких панно материала". Восемь молодых авторов сделали по предложению Устинова работы по мотивам этих мозаик. Галеристы-оптимистыЕсть на DA!MOSCOW и признанные классики. Встречает посетителей работа Тимура Новикова "СССР" 1985 года, которая принимала участие на выставках в России и за рубежом, успела побывать в нескольких коллекциях. "Картина впервые представлена широкой публике после долгого перерыва", — говорит Анна Гвасалия-Овчаренко. А еще в залах можно увидеть произведения дуэта Виноградов & Дубосарский, Ильи Кабакова, Валерия Кошлякова, Семена Файбисовича, Ивана Чуйкова — этот набор организаторы назвали "аллеей звезд". С иностранцами в этом выпуске оказалось непросто: по словам Гвасалии-Овчаренко, "из-за эпидемической и политической ситуации". Исключение (зато какое!) — известный австрийский художник Эрвин Вурм с его узнаваемыми скульптурами. Стоят они в буфете, так что мимо пройти будет сложно. В этом году заявлены 15 участников, тогда, в 2019-м, их было 28. Есть новички: Владимир Фролов, который, кстати, празднует 20-летие своей галереи, Mirra Gallery, "Тираж 1/1" (Tirage Unique), Ilona-K. Последний проект появился совсем недавно: в сентябре его запустила дочь Стеллы Кесаевой Илона.С ним согласна Анна Гвасалия-Овчаренко: "Здесь, на Кузнецком мосту, у нас все получилось уютнее". По ее словам, по набору и качеству работ DA!MOSCOW приблизилась к уровню хорошего музея современного искусства. Правда, с той разницей, что экспонаты здесь можно покупать. А если нет возможности — то можно просто побродить по залам, чтобы понять, чем живет российское арт-сообщество.

https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html

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