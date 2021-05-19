https://ria.ru/20210519/bayden-1732969536.html

Американцы раскритиковали Байдена за позицию по "Северному потоку — 2"

Американцы раскритиковали Байдена за позицию по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.05.2021

Американцы раскритиковали Байдена за позицию по "Северному потоку — 2"

Читатели Fox News оценили намерение президента США Джо Байдена снять часть санкций с "Северного потока — 2". РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T15:08

2021-05-19T15:08

2021-05-19T15:54

россия

allseas

матиас крузе

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

газпром

джо байден

маттиас варниг

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Читатели Fox News оценили намерение президента США Джо Байдена снять часть санкций с "Северного потока — 2".Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что администрация США намерена отказаться от мер против оператора и главы Nord Stream 2 AG. При этом в Вашингтоне по-прежнему хотят помешать реализации проекта."Немцы — практичные люди и понимают, что российский природный газ гораздо удобнее и дешевле, чем бессмысленные попытки перейти на ветровую энергию. И вся эта ситуация лишний раз показывает, насколько устарела НАТО. Зачем мы тратим столько денег и сил на защиту Германии от вымышленного российского вторжения, если немцы при этом сами охотно покупают у русских природный газ?" — недоумевает один из пользователей."Это только американские трубопроводы плохие. Точно так же и с выбросами двуокиси углерода: только наши влияют на перемену климата" — напомнил другой читатель.Однако некоторые возмутились таким планам. "Идем на рекорд. Байден по-прежнему по нулям по всем внешнеполитическим вопросам. Полный провал", — подытожил один из пользователей.Комментируя сообщения СМИ, в Кремле назвали возможное снятие санкций позитивным сигналом. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что никакого официального подтверждения этих данных Москва не получала."Северный поток — 2"Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Большую часть труб уже уложили, в конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявляла, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров.Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Как заявлял глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, проект завершат в этом году.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210519/potok-1732901373.html

https://ria.ru/20210519/germaniya-1732961258.html

https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html

россия

балтийское море

сша

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россия, allseas, матиас крузе , nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, газпром, джо байден, маттиас варниг, сша