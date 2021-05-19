https://ria.ru/20210519/bayden-1732957752.html

Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад

Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад - РИА Новости, 19.05.2021

Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад

Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:14

2021-05-19T14:14

2021-05-19T14:14

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад."Кое-что хочу сказать прямо: я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат - меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности", - сказал президент, выступая в центре Ford в Дирборне, штат Мичиган.Публика встретила шутку сдержанным смехом.

https://ria.ru/20210519/bayden-1732913431.html

мичиган

сша

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2021

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джо байден, мичиган, сша, в мире