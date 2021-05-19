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Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад
Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад - РИА Новости, 19.05.2021
Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад
Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:14
2021-05-19T14:14
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад."Кое-что хочу сказать прямо: я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат - меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности", - сказал президент, выступая в центре Ford в Дирборне, штат Мичиган.Публика встретила шутку сдержанным смехом.
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джо байден, мичиган, сша, в мире

Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад

14:14 19.05.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад.
"Кое-что хочу сказать прямо: я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат - меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности", - сказал президент, выступая в центре Ford в Дирборне, штат Мичиган.
Публика встретила шутку сдержанным смехом.
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