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Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад
Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад - РИА Новости, 19.05.2021
Байден пошутил, что начал карьеру в американском сенате 180 лет назад
Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:14
2021-05-19T14:14
2021-05-19T14:14
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ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая в центре автопроизводителя Ford, пошутил, что впервые был избран в американский сенат 180 лет назад."Кое-что хочу сказать прямо: я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат - меня избрали члены профсоюза работников автомобильной промышленности", - сказал президент, выступая в центре Ford в Дирборне, штат Мичиган.Публика встретила шутку сдержанным смехом.
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