https://ria.ru/20210519/aviabilety-1732955568.html

Названы города, куда россияне часто бронируют билеты в последний момент

Названы города, куда россияне часто бронируют билеты в последний момент - РИА Новости, 19.05.2021

Названы города, куда россияне часто бронируют билеты в последний момент

Обычно россияне планируют путешествия в среднем за десять дней до поездки, но есть направления, куда улетают в последний момент, сообщает Aviasales. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T14:09

2021-05-19T14:09

2021-05-19T14:09

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обычно россияне планируют путешествия в среднем за десять дней до поездки, но есть направления, куда улетают в последний момент, сообщает Aviasales.Так, больше половины майских бронирований из Москвы в Самару и обратно были сделаны меньше, чем за четыре дня до вылета. Такая же ситуация с авиабилетами на рейсы из столицы в Саратов, Челябинск, Волгоград, Грозный и Ульяновск. В список спонтанных путешественников попали не только москвичи. В мае больше половины срочных бронирований в столицу было сделано из Санкт-Петербурга и Казани.При этом покупки проездных документов на ближайшие даты часто обходятся дешевле, чем за месяц. Так за билетов из столицы в Самару с вылетом через три дня пользователи тратили примерно 2900 рублей на человека. Средний чек таких же бронирований за месяц составил 3800 рублей. Аналогично это работает на других направлениях. Из Москвы в Санкт-Петербург билет за четыре дня до вылета в среднем стоил 2300 рублей, за месяц — 2350 рублей. Исключения составляют даты крупных мероприятий вроде ПМЭФ или матчей Евро 2021.

https://ria.ru/20210519/gruziya-1732603347.html

москва

челябинск

ульяновск

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