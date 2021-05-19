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Названы города, куда россияне часто бронируют билеты в последний момент
Названы города, куда россияне часто бронируют билеты в последний момент - РИА Новости, 19.05.2021
Названы города, куда россияне часто бронируют билеты в последний момент
Обычно россияне планируют путешествия в среднем за десять дней до поездки, но есть направления, куда улетают в последний момент, сообщает Aviasales. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T14:09
2021-05-19T14:09
2021-05-19T14:09
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обычно россияне планируют путешествия в среднем за десять дней до поездки, но есть направления, куда улетают в последний момент, сообщает Aviasales.Так, больше половины майских бронирований из Москвы в Самару и обратно были сделаны меньше, чем за четыре дня до вылета. Такая же ситуация с авиабилетами на рейсы из столицы в Саратов, Челябинск, Волгоград, Грозный и Ульяновск. В список спонтанных путешественников попали не только москвичи. В мае больше половины срочных бронирований в столицу было сделано из Санкт-Петербурга и Казани.При этом покупки проездных документов на ближайшие даты часто обходятся дешевле, чем за месяц. Так за билетов из столицы в Самару с вылетом через три дня пользователи тратили примерно 2900 рублей на человека. Средний чек таких же бронирований за месяц составил 3800 рублей. Аналогично это работает на других направлениях. Из Москвы в Санкт-Петербург билет за четыре дня до вылета в среднем стоил 2300 рублей, за месяц — 2350 рублей. Исключения составляют даты крупных мероприятий вроде ПМЭФ или матчей Евро 2021.
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города, маршруты, туристы, авиабилеты, новости - туризм, москва, челябинск, ульяновск
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Обычно россияне планируют путешествия в среднем за десять дней до поездки, но есть направления, куда улетают в последний момент, сообщает Aviasales.
Так, больше половины майских бронирований из Москвы в Самару и обратно были сделаны меньше, чем за четыре дня до вылета. Такая же ситуация с авиабилетами на рейсы из столицы в Саратов, Челябинск, Волгоград, Грозный и Ульяновск.
В список спонтанных путешественников попали не только москвичи. В мае больше половины срочных бронирований в столицу было сделано из Санкт-Петербурга и Казани.
При этом покупки проездных документов на ближайшие даты часто обходятся дешевле, чем за месяц. Так за билетов из столицы в Самару с вылетом через три дня пользователи тратили примерно 2900 рублей на человека. Средний чек таких же бронирований за месяц составил 3800 рублей.
Аналогично это работает на других направлениях. Из Москвы в Санкт-Петербург билет за четыре дня до вылета в среднем стоил 2300 рублей, за месяц — 2350 рублей. Исключения составляют даты крупных мероприятий вроде ПМЭФ или матчей Евро 2021.