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Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом - РИА Новости, 19.05.2021
Премьер Азербайджана посетит Россию с двухдневным визитом
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию в среду, в четверг ожидается его переговоры с председателем правительства РФ... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T10:48
2021-05-19T10:48
2021-05-19T10:48
россия
михаил мишустин
азербайджан
политика
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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию в среду, в четверг ожидается его переговоры с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщил РИА Новости диписточник в Баку.О запланированном визите азербайджанского премьера сообщил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Баку."Девятнадцатого мая премьер-министр Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию. Двадцатого мая премьер-министр и делегация проведут встречи с председателем правительства России Мишустиным и членами правительства", - сообщил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/ssha-1732738624.html
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