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В России может появиться реестр должников по алиментам
В России может появиться реестр должников по алиментам - РИА Новости, 19.05.2021
В России может появиться реестр должников по алиментам
В России может появиться реестр должников по алиментам, зачисление в который также повлечет автоматическое ограничение ряда прав человека, сообщил на заседании... РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T11:38
2021-05-19T11:38
2021-05-19T12:11
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
россия
общество
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В России может появиться реестр должников по алиментам, зачисление в который также повлечет автоматическое ограничение ряда прав человека, сообщил на заседании Совета Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.По его словам, уже рассматривается возможность установления уголовной и административной ответственности граждан при неполной оплате алиментов. Сейчас этой лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не платить всю сумму алиментов."У нас также есть другие предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, с общественностью и партиями. В частности, предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал Чуйченко.В пресс-службе Министерства юстиции РФ добавили, что должников могут обязать отчитываться о доходах и использовании имущества."Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников - например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, Минюст установить обязанность недобросовестных должников по алиментам "после включения в реестр, а далее – ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах".При наличии информации о представлении недостоверных сведений предлагается наделить ФССП России полномочиями на подачу в суд заявления об обращении взыскания на такое имущество и привлечения к ответственности, вплоть до уголовной, отметил собеседник агентства.Но все эти инициативы будут дополнительно прорабатываться совместно с ФССП и всеми заинтересованными органами и организациями.
https://ria.ru/20210421/alimenty-1729239175.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, россия, общество
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости.
В России
может появиться реестр должников по алиментам, зачисление в который также повлечет автоматическое ограничение ряда прав человека, сообщил на заседании Совета Федерации
министр юстиции Константин Чуйченко
.
По его словам, уже рассматривается возможность установления уголовной и административной ответственности граждан при неполной оплате алиментов. Сейчас этой лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не платить всю сумму алиментов.
"У нас также есть другие предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, с общественностью и партиями. В частности, предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал Чуйченко.
В пресс-службе Министерства юстиции РФ добавили, что должников могут обязать отчитываться о доходах и использовании имущества.
"Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников - например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, Минюст установить обязанность недобросовестных должников по алиментам "после включения в реестр, а далее – ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах".
При наличии информации о представлении недостоверных сведений предлагается наделить ФССП России полномочиями на подачу в суд заявления об обращении взыскания на такое имущество и привлечения к ответственности, вплоть до уголовной, отметил собеседник агентства.
Но все эти инициативы будут дополнительно прорабатываться совместно с ФССП и всеми заинтересованными органами и организациями.