https://ria.ru/20210519/alimenty-1732920040.html

В России может появиться реестр должников по алиментам

В России может появиться реестр должников по алиментам - РИА Новости, 19.05.2021

В России может появиться реестр должников по алиментам

В России может появиться реестр должников по алиментам, зачисление в который также повлечет автоматическое ограничение ряда прав человека, сообщил на заседании... РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T11:38

2021-05-19T11:38

2021-05-19T12:11

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

россия

общество

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В России может появиться реестр должников по алиментам, зачисление в который также повлечет автоматическое ограничение ряда прав человека, сообщил на заседании Совета Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.По его словам, уже рассматривается возможность установления уголовной и административной ответственности граждан при неполной оплате алиментов. Сейчас этой лазейкой в законодательстве часто пользуются, чтобы не платить всю сумму алиментов."У нас также есть другие предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, с общественностью и партиями. В частности, предлагается создать отдельный реестр недобросовестных должников, обязанных уплачивать алименты. Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал Чуйченко.В пресс-службе Министерства юстиции РФ добавили, что должников могут обязать отчитываться о доходах и использовании имущества."Включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников - например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника", - сказал собеседник агентства.Кроме того, по его словам, Минюст установить обязанность недобросовестных должников по алиментам "после включения в реестр, а далее – ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах".При наличии информации о представлении недостоверных сведений предлагается наделить ФССП России полномочиями на подачу в суд заявления об обращении взыскания на такое имущество и привлечения к ответственности, вплоть до уголовной, отметил собеседник агентства.Но все эти инициативы будут дополнительно прорабатываться совместно с ФССП и всеми заинтересованными органами и организациями.

https://ria.ru/20210421/alimenty-1729239175.html

https://ria.ru/20210427/alimenty-1730129838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко, россия, общество