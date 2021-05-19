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В Париже прошла массовая акция полицейских
В Париже прошла массовая акция полицейских - РИА Новости, 19.05.2021
В Париже прошла массовая акция полицейских
Массовая акция полицейских с требованием расширения возможностей полиции состоялась во французской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T17:44
2021-05-19T17:44
2021-05-19T17:44
жан кастекс
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
авиньон
франция
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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Массовая акция полицейских с требованием расширения возможностей полиции состоялась во французской столице, передает корреспондент РИА Новости.По словам одного из выступавших на сцене, в организованной профсоюзами полиции акции принимают участие 35 тысяч человек. Они требуют более жестких наказаний для тех, кто нападает на правоохранителей, больше экипировки, увеличения числа полицейских в ряде районов, гарантий защиты своих прав и большего признания.Сотрудники правопорядка вышли на улицы после убийства полицейского в Авиньоне при проведении антинаркотической операции.В знак поддержки полиции в акции принял участие глава МВД Франции Жеральд Дарманен, а также ряд чиновников из правых партий, несмотря на резкую критику министерства со стороны профсоюзов.Пятого мая преступники обстреляли полицейских, проводивших антинаркотическую операцию в центре Авиньона, один из стражей порядка - 36-летний Эрик Массон - погиб. В связи с убийством задержаны, по данным телеканала BFMTV, четыре человека. Прокурор Авиньона заявил, что предполагаемый стрелок и сообщник установлены: им 19 и 20 лет. Спустя несколько дней женщина во французском департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского, она была ликвидирована.На фоне этого премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении наказаний за преступления против полицейских или жандармов. Теперь насилие против сил безопасности будет считаться особым преступлением и предполагать более строгое наказание. Кроме того, возможность смягчения приговоров за преступления в отношении силовиков будет строго ограничена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/miting-1732469249.html
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РИА Новости
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жан кастекс, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, авиньон, франция, в мире
ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Массовая акция полицейских с требованием расширения возможностей полиции состоялась во французской столице, передает корреспондент РИА Новости.
По словам одного из выступавших на сцене, в организованной профсоюзами полиции акции принимают участие 35 тысяч человек. Они требуют более жестких наказаний для тех, кто нападает на правоохранителей, больше экипировки, увеличения числа полицейских в ряде районов, гарантий защиты своих прав и большего признания.
Сотрудники правопорядка вышли на улицы после убийства полицейского в Авиньоне
при проведении антинаркотической операции.
В знак поддержки полиции в акции принял участие глава МВД Франции Жеральд Дарманен
, а также ряд чиновников из правых партий, несмотря на резкую критику министерства со стороны профсоюзов.
Пятого мая преступники обстреляли полицейских, проводивших антинаркотическую операцию в центре Авиньона, один из стражей порядка - 36-летний Эрик Массон - погиб. В связи с убийством задержаны, по данным телеканала BFMTV, четыре человека. Прокурор Авиньона заявил, что предполагаемый стрелок и сообщник установлены: им 19 и 20 лет. Спустя несколько дней женщина во французском департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского, она была ликвидирована.
На фоне этого премьер-министр Франции Жан Кастекс
объявил об ужесточении наказаний за преступления против полицейских или жандармов. Теперь насилие против сил безопасности будет считаться особым преступлением и предполагать более строгое наказание. Кроме того, возможность смягчения приговоров за преступления в отношении силовиков будет строго ограничена.