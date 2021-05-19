https://ria.ru/20210519/aktsiya-1733003563.html

В Париже прошла массовая акция полицейских

В Париже прошла массовая акция полицейских - РИА Новости, 19.05.2021

В Париже прошла массовая акция полицейских

Массовая акция полицейских с требованием расширения возможностей полиции состоялась во французской столице, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2021

2021-05-19T17:44

2021-05-19T17:44

2021-05-19T17:44

жан кастекс

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

авиньон

франция

в мире

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ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Массовая акция полицейских с требованием расширения возможностей полиции состоялась во французской столице, передает корреспондент РИА Новости.По словам одного из выступавших на сцене, в организованной профсоюзами полиции акции принимают участие 35 тысяч человек. Они требуют более жестких наказаний для тех, кто нападает на правоохранителей, больше экипировки, увеличения числа полицейских в ряде районов, гарантий защиты своих прав и большего признания.Сотрудники правопорядка вышли на улицы после убийства полицейского в Авиньоне при проведении антинаркотической операции.В знак поддержки полиции в акции принял участие глава МВД Франции Жеральд Дарманен, а также ряд чиновников из правых партий, несмотря на резкую критику министерства со стороны профсоюзов.Пятого мая преступники обстреляли полицейских, проводивших антинаркотическую операцию в центре Авиньона, один из стражей порядка - 36-летний Эрик Массон - погиб. В связи с убийством задержаны, по данным телеканала BFMTV, четыре человека. Прокурор Авиньона заявил, что предполагаемый стрелок и сообщник установлены: им 19 и 20 лет. Спустя несколько дней женщина во французском департаменте Жиронда напала с ножом на полицейского, она была ликвидирована.На фоне этого премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об ужесточении наказаний за преступления против полицейских или жандармов. Теперь насилие против сил безопасности будет считаться особым преступлением и предполагать более строгое наказание. Кроме того, возможность смягчения приговоров за преступления в отношении силовиков будет строго ограничена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/miting-1732469249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/frantsiya-1731760099.html

авиньон

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жан кастекс, жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, авиньон, франция, в мире