https://ria.ru/20210519/aes-1732934603.html
Путин заявил о готовности развивать опыт создания АЭС с Китаем
Путин заявил о готовности развивать опыт создания АЭС с Китаем - РИА Новости, 19.05.2021
Путин заявил о готовности развивать опыт создания АЭС с Китаем
Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2021
2021-05-19T12:34
2021-05-19T12:34
2021-05-19T12:46
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин и Си Цзиньпин в среду по видеосвязи дали старт строительству новых атомных блоков в Китае. Состоялась церемония начала сооружения четырех новых энергоблоков российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу"."Уверен, впереди у России и Китая будет еще много амбициозных и успешных двухсторонних начинаний. Готовы и далее развивать опыт совместного сооружения атомных электростанций, инновационное партнерство в разработке и внедрении низкоуглеродных и других технологий", - сказал Путин.Он подчеркнул, что это позволит России и КНР сообща внести заметный вклад в снабжение мировых рынков чистой энергией, сокращение выбросов парниковых газов, реализацию международной климатической повестки и в целом в обеспечение поступательного и устойчивого глобального развития.
https://ria.ru/20210426/kitay-1729963337.html
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай