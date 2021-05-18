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В Москве побит температурный рекорд конца XIX века

В Москве побит температурный рекорд конца XIX века - РИА Новости, 18.05.2021

В Москве побит температурный рекорд конца XIX века

Температурный рекорд для 18 мая в Москве побит в 12.00, и в ближайшие часы температура продолжит повышаться, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:25

2021-05-18T12:25

2021-05-18T17:20

роман вильфанд

москва

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Температурный рекорд для 18 мая в Москве побит в 12.00, и в ближайшие часы температура продолжит повышаться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Рекорд взят. На станции в ВДНХ в 12.00 зафиксирована температура 29,2 градуса. Рекорд же для 18 мая – 29,1 градуса, то есть рекорд побит, но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что предыдущий рекорд для 18 мая был установлен в конце XIX века."В 15.00 была зафиксирована температура 30,7 градусов, рекорд будет около 30 градусов. Может быть, будут некоторые уточнения по температуре, но позже. Сейчас ясно, что температура уже на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда", - позже сообщил Вильфанд.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, москва, общество