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В Москве побит температурный рекорд конца XIX века
В Москве побит температурный рекорд конца XIX века - РИА Новости, 18.05.2021
В Москве побит температурный рекорд конца XIX века
Температурный рекорд для 18 мая в Москве побит в 12.00, и в ближайшие часы температура продолжит повышаться, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:25
2021-05-18T17:20
роман вильфанд
москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Температурный рекорд для 18 мая в Москве побит в 12.00, и в ближайшие часы температура продолжит повышаться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Рекорд взят. На станции в ВДНХ в 12.00 зафиксирована температура 29,2 градуса. Рекорд же для 18 мая – 29,1 градуса, то есть рекорд побит, но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что предыдущий рекорд для 18 мая был установлен в конце XIX века."В 15.00 была зафиксирована температура 30,7 градусов, рекорд будет около 30 градусов. Может быть, будут некоторые уточнения по температуре, но позже. Сейчас ясно, что температура уже на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда", - позже сообщил Вильфанд.
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роман вильфанд, москва, общество

В Москве побит температурный рекорд конца XIX века

12:25 18.05.2021 (обновлено: 17:20 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка в парке "Музеон" в Москве
Девушка в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Температурный рекорд для 18 мая в Москве побит в 12.00, и в ближайшие часы температура продолжит повышаться, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Рекорд взят. На станции в ВДНХ в 12.00 зафиксирована температура 29,2 градуса. Рекорд же для 18 мая – 29,1 градуса, то есть рекорд побит, но это еще не конец, воздух продолжит нагреваться", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, что предыдущий рекорд для 18 мая был установлен в конце XIX века.
"В 15.00 была зафиксирована температура 30,7 градусов, рекорд будет около 30 градусов. Может быть, будут некоторые уточнения по температуре, но позже. Сейчас ясно, что температура уже на 1,6 градуса выше предыдущего рекорда", - позже сообщил Вильфанд.
"Не рекорд, а рекордик": жара в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

Девушка в парке Музеон в Москве
1 из 13

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

Девушки в парке Музеон в Москве
2 из 13

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

Девушка в парке Музеон в Москве
3 из 13

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

Отдыхающие на прогулочном катере на Москва-реке
4 из 13

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

Девушки в парке Музеон в Москве
5 из 13

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

Женщина с детьми у фонтана на Манежной площади в Москве
6 из 13

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

Мужчина у фонтана на Манежной площади в Москве
7 из 13

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

Женщина покупает мороженое на Крымском мосту в Москве
8 из 13

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

Молодой человек катается на велосипеде в Москве
9 из 13

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

Девушки загорают в парке Музеон в Москве
10 из 13

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

Молодые люди в парке Музеон в Москве
11 из 13

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве
12 из 13

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура упадет до климатической нормы мая.

Девушка в парке Музеон в Москве
13 из 13

Температура упадет до климатической нормы мая.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Температура упадет до климатической нормы мая.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Роман ВильфандМоскваОбщество
 
 
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