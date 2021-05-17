https://ria.ru/20210517/pogoda-1732678961.html

"Не рекорд, а рекордик": жара в Москве

"Не рекорд, а рекордик": жара в Москве

В Москву пришла настоящая жара, температура воздуха превысила 30 градусов. Как горожане встретили аномальное тепло, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:47

2021-05-17T17:47

2021-05-17T18:16

погода

городское хозяйство москвы

москва

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732668843_0:211:3063:1935_1920x0_80_0_0_dbfb1b4f2bfba0ecf1ceef3ad96d24e3.jpg

В Москву пришла настоящая жара, температура воздуха превысила 30 градусов. Как горожане встретили аномальное тепло, смотрите в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, городское хозяйство москвы, москва, фото, фото