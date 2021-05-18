https://ria.ru/20210518/zeman-1732861413.html

Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО

Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО - РИА Новости, 18.05.2021

Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО

Президент Чехии Милош Земан заявил, что своей просьбой о прощении у сербского народа за бомбардировки странами НАТО в 1999 году избавился от многолетней травмы, РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T19:31

2021-05-18T19:31

2021-05-18T19:31

йиржи овчачек

александр вучич

милош земан

нато

сербия

чехия

югославия

в мире

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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что своей просьбой о прощении у сербского народа за бомбардировки странами НАТО в 1999 году избавился от многолетней травмы, ибо покаяние освобождает.Текст его заявления под заголовком "Я прошу прощения у сербского народа" опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек."Мы говорили (сегодня) с господином президентом (Сербии Александром Вучичем) о традиционной чешско-сербской дружбе, которая проявилась, например, в 1938 году, когда нас предали наши западные союзники, а также в 1968 году, когда нас предали наши восточные союзники. Человек не выбирает. В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. А мы ответили ему бомбардировкой", - считает Земан."Именно поэтому я хочу воспользоваться данной возможностью, чтобы от своего имени принести извинения за бомбардировки тогдашней Югославии. И я хотел бы, как человек, попросить прощения у сербского народа. Это беспокоило меня все это время", - заявил Земан.При этом Земан напомнил, что в то время, когда было принято решение бомбить Югославию, Чехия уже несколько недель была членом НАТО.Чехия была принята в состав НАТО 12 марта 1999 года, а через 12 дней начались бомбардировки тогдашней Югославии силами Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602730593.html

https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602561411.html

сербия

чехия

югославия

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йиржи овчачек, александр вучич, милош земан, нато, сербия, чехия, югославия, в мире