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Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО
Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО - РИА Новости, 18.05.2021
Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО
Президент Чехии Милош Земан заявил, что своей просьбой о прощении у сербского народа за бомбардировки странами НАТО в 1999 году избавился от многолетней травмы, РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T19:31
2021-05-18T19:31
йиржи овчачек
александр вучич
милош земан
нато
сербия
чехия
югославия
в мире
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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что своей просьбой о прощении у сербского народа за бомбардировки странами НАТО в 1999 году избавился от многолетней травмы, ибо покаяние освобождает.Текст его заявления под заголовком "Я прошу прощения у сербского народа" опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек."Мы говорили (сегодня) с господином президентом (Сербии Александром Вучичем) о традиционной чешско-сербской дружбе, которая проявилась, например, в 1938 году, когда нас предали наши западные союзники, а также в 1968 году, когда нас предали наши восточные союзники. Человек не выбирает. В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. А мы ответили ему бомбардировкой", - считает Земан."Именно поэтому я хочу воспользоваться данной возможностью, чтобы от своего имени принести извинения за бомбардировки тогдашней Югославии. И я хотел бы, как человек, попросить прощения у сербского народа. Это беспокоило меня все это время", - заявил Земан.При этом Земан напомнил, что в то время, когда было принято решение бомбить Югославию, Чехия уже несколько недель была членом НАТО.Чехия была принята в состав НАТО 12 марта 1999 года, а через 12 дней начались бомбардировки тогдашней Югославии силами Североатлантического альянса.
https://ria.ru/20210324/yugoslaviya-1602730593.html
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йиржи овчачек, александр вучич, милош земан, нато, сербия, чехия, югославия, в мире

Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО

19:31 18.05.2021
 
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что своей просьбой о прощении у сербского народа за бомбардировки странами НАТО в 1999 году избавился от многолетней травмы, ибо покаяние освобождает.
Текст его заявления под заголовком "Я прошу прощения у сербского народа" опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 23:35
Президент Сербии заявил, что за бомбардировки Югославии никто не ответил
"Мы говорили (сегодня) с господином президентом (Сербии Александром Вучичем) о традиционной чешско-сербской дружбе, которая проявилась, например, в 1938 году, когда нас предали наши западные союзники, а также в 1968 году, когда нас предали наши восточные союзники. Человек не выбирает. В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. А мы ответили ему бомбардировкой", - считает Земан.
"Именно поэтому я хочу воспользоваться данной возможностью, чтобы от своего имени принести извинения за бомбардировки тогдашней Югославии. И я хотел бы, как человек, попросить прощения у сербского народа. Это беспокоило меня все это время", - заявил Земан.
При этом Земан напомнил, что в то время, когда было принято решение бомбить Югославию, Чехия уже несколько недель была членом НАТО.

"Мы были последними (из стран НАТО), кто дал свое согласие (на бомбардировки), и мы отчаянно искали хотя бы одну страну, которая присоединилась бы к нам и выступила против, но мы остались в одиночестве. Но все же это не оправдывает нас, потому что это было проявлением недостатка мужества. Этим извинением и просьбой о прощении я избавился от многолетней травмы, потому что покаяние освобождает и, как говорили латиняне, dixi et salvavi animam meam - "я сказал, и я спас свою душу", - заявил Земан.

Директор представительства Россотрудничества Русский дом в Белграде Евгений Баранов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 10:00
Евгений Баранов: бомбардировки Югославии убили веру в Запад
Чехия была принята в состав НАТО 12 марта 1999 года, а через 12 дней начались бомбардировки тогдашней Югославии силами Североатлантического альянса.
 
Йиржи ОвчачекАлександр ВучичМилош ЗеманНАТОСербияЧехияЮгославияВ мире
 
 
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