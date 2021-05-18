Земан объяснил, почему извинился перед сербами за бомбежки НАТО
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
© AP Photo / Darko Vojinovic
ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что своей просьбой о прощении у сербского народа за бомбардировки странами НАТО в 1999 году избавился от многолетней травмы, ибо покаяние освобождает.
Текст его заявления под заголовком "Я прошу прощения у сербского народа" опубликовал в Facebook пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.
"Мы говорили (сегодня) с господином президентом (Сербии Александром Вучичем) о традиционной чешско-сербской дружбе, которая проявилась, например, в 1938 году, когда нас предали наши западные союзники, а также в 1968 году, когда нас предали наши восточные союзники. Человек не выбирает. В обоих случаях сербский народ выразил нам свою поддержку. А мы ответили ему бомбардировкой", - считает Земан.
"Именно поэтому я хочу воспользоваться данной возможностью, чтобы от своего имени принести извинения за бомбардировки тогдашней Югославии. И я хотел бы, как человек, попросить прощения у сербского народа. Это беспокоило меня все это время", - заявил Земан.
"Мы были последними (из стран НАТО), кто дал свое согласие (на бомбардировки), и мы отчаянно искали хотя бы одну страну, которая присоединилась бы к нам и выступила против, но мы остались в одиночестве. Но все же это не оправдывает нас, потому что это было проявлением недостатка мужества. Этим извинением и просьбой о прощении я избавился от многолетней травмы, потому что покаяние освобождает и, как говорили латиняне, dixi et salvavi animam meam - "я сказал, и я спас свою душу", - заявил Земан.
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Чехия была принята в состав НАТО 12 марта 1999 года, а через 12 дней начались бомбардировки тогдашней Югославии силами Североатлантического альянса.