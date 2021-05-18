Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/vilmont-1732761056.html
Биография Екатерины Вильмонт
Биография Екатерины Вильмонт - РИА Новости, 18.05.2021
Биография Екатерины Вильмонт
Российская писательница Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901-1986)... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:59
2021-05-18T13:14
россия
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732742505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74d7f61c37ca52569a79d3ed2a86922f.jpg
Российская писательница Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901-1986) и Наталии Ман (1908-1984).Почти тридцать лет она проработала переводчиком с немецкого языка, не имея профессионального образования, ее профилем были художественные переводы. Первая книга Вильмонт "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" вышла в свет в 1995 году и разошлась большим тиражом. Ее следующей книгой стал детектив для детей "Сыскное бюро "Квартет" (1996), который также снискал успех. В ее детективах для школьников присутствуют опасные приключения, тайны и расследования, что объясняет их большую популярность. Детские детективы писательницы были объединены в серии "Сыскное бюро "Квартет" (1996-2001), "Даша и Ко" (1997-2003) "Гошка, Никита и Ко" (200-2003). Всего Екатерина Вильмонт написала 40 детских детективных повестей, а затем сосредоточилась на женских романах.В жанре женского романа писательница выпустила книги "Хочу бабу на роликах!" (2002), "Плевать на все с гигантской секвойи" (2002), "Перевозбуждение примитивной личности" (2003), "Курица в полете" (2004), "Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна" (2007), "Подсолнухи зимой" ("Крутая дамочка-2", 2008), "Танцы с Варежкой" (2010), "Девочка с перчиками" (2011), "Интеллигент и две Риты" (2014), "Фиг ли нам, красивым дамам!" (2015), "Сплошная лебедянь" (2016), "Вафли по-шпионски" (2017), "Шпионы тоже лохи" ("Вафли по-шпионски-2", 2017) и др.В последние годы Екатерина Вильмонт написала книги "Дама из сугроба" (2018), "Мужлан и флейтистка" (2018), "Свои погремушки" (2019) и "Птицы его жизни" (2020).Всего писательница создала более сорока романов. Она выпустила около 300 книг. Суммарный тираж произведений Екатерины Вильмонт составил более 25 миллионов экземпляров. Вильмонт входит в топ-10 самых издаваемых, читаемых и известных в России писателей. Писательница также входит в пятерку самых популярных у россиян авторов произведений о любви, по результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel.По мотивам произведений Екатерины Вильмонт в начале 2000-х годов было снято несколько сериалов, среди них "Любовь слепа" (2004), "Три полуграции" (2006), "Счастье по рецепту" (2006). 16 мая 2021 года Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732742505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0724b92a0526ba039909be0cfa79e440.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, справки

Биография Екатерины Вильмонт

10:59 18.05.2021 (обновлено: 13:14 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПисательница Екатерина Вильмонт
Писательница Екатерина Вильмонт - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Российская писательница Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901-1986) и Наталии Ман (1908-1984).
Почти тридцать лет она проработала переводчиком с немецкого языка, не имея профессионального образования, ее профилем были художественные переводы.
Первая книга Вильмонт "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" вышла в свет в 1995 году и разошлась большим тиражом.
Ее следующей книгой стал детектив для детей "Сыскное бюро "Квартет" (1996), который также снискал успех. В ее детективах для школьников присутствуют опасные приключения, тайны и расследования, что объясняет их большую популярность. Детские детективы писательницы были объединены в серии "Сыскное бюро "Квартет" (1996-2001), "Даша и Ко" (1997-2003) "Гошка, Никита и Ко" (200-2003). Всего Екатерина Вильмонт написала 40 детских детективных повестей, а затем сосредоточилась на женских романах.
В жанре женского романа писательница выпустила книги "Хочу бабу на роликах!" (2002), "Плевать на все с гигантской секвойи" (2002), "Перевозбуждение примитивной личности" (2003), "Курица в полете" (2004), "Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна" (2007), "Подсолнухи зимой" ("Крутая дамочка-2", 2008), "Танцы с Варежкой" (2010), "Девочка с перчиками" (2011), "Интеллигент и две Риты" (2014), "Фиг ли нам, красивым дамам!" (2015), "Сплошная лебедянь" (2016), "Вафли по-шпионски" (2017), "Шпионы тоже лохи" ("Вафли по-шпионски-2", 2017) и др.
В последние годы Екатерина Вильмонт написала книги "Дама из сугроба" (2018), "Мужлан и флейтистка" (2018), "Свои погремушки" (2019) и "Птицы его жизни" (2020).
Всего писательница создала более сорока романов.
Она выпустила около 300 книг. Суммарный тираж произведений Екатерины Вильмонт составил более 25 миллионов экземпляров. Вильмонт входит в топ-10 самых издаваемых, читаемых и известных в России писателей.
Писательница также входит в пятерку самых популярных у россиян авторов произведений о любви, по результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel.
По мотивам произведений Екатерины Вильмонт в начале 2000-х годов было снято несколько сериалов, среди них "Любовь слепа" (2004), "Три полуграции" (2006), "Счастье по рецепту" (2006).
16 мая 2021 года Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Российским летчикам расширят комплект выживания​, сообщили источники
03:15Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
03:14В Плесецк отправят две ракеты тяжелого класса "Ангара-А5"
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
Лента новостейМолния