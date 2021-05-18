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Биография Екатерины Вильмонт
Биография Екатерины Вильмонт - РИА Новости, 18.05.2021
Биография Екатерины Вильмонт
Российская писательница Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901-1986)... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T10:59
2021-05-18T10:59
2021-05-18T13:14
россия
справки
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Российская писательница Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901-1986) и Наталии Ман (1908-1984).Почти тридцать лет она проработала переводчиком с немецкого языка, не имея профессионального образования, ее профилем были художественные переводы. Первая книга Вильмонт "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" вышла в свет в 1995 году и разошлась большим тиражом. Ее следующей книгой стал детектив для детей "Сыскное бюро "Квартет" (1996), который также снискал успех. В ее детективах для школьников присутствуют опасные приключения, тайны и расследования, что объясняет их большую популярность. Детские детективы писательницы были объединены в серии "Сыскное бюро "Квартет" (1996-2001), "Даша и Ко" (1997-2003) "Гошка, Никита и Ко" (200-2003). Всего Екатерина Вильмонт написала 40 детских детективных повестей, а затем сосредоточилась на женских романах.В жанре женского романа писательница выпустила книги "Хочу бабу на роликах!" (2002), "Плевать на все с гигантской секвойи" (2002), "Перевозбуждение примитивной личности" (2003), "Курица в полете" (2004), "Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна" (2007), "Подсолнухи зимой" ("Крутая дамочка-2", 2008), "Танцы с Варежкой" (2010), "Девочка с перчиками" (2011), "Интеллигент и две Риты" (2014), "Фиг ли нам, красивым дамам!" (2015), "Сплошная лебедянь" (2016), "Вафли по-шпионски" (2017), "Шпионы тоже лохи" ("Вафли по-шпионски-2", 2017) и др.В последние годы Екатерина Вильмонт написала книги "Дама из сугроба" (2018), "Мужлан и флейтистка" (2018), "Свои погремушки" (2019) и "Птицы его жизни" (2020).Всего писательница создала более сорока романов. Она выпустила около 300 книг. Суммарный тираж произведений Екатерины Вильмонт составил более 25 миллионов экземпляров. Вильмонт входит в топ-10 самых издаваемых, читаемых и известных в России писателей. Писательница также входит в пятерку самых популярных у россиян авторов произведений о любви, по результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel.По мотивам произведений Екатерины Вильмонт в начале 2000-х годов было снято несколько сериалов, среди них "Любовь слепа" (2004), "Три полуграции" (2006), "Счастье по рецепту" (2006). 16 мая 2021 года Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, справки
Российская писательница Екатерина Николаевна Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года
в Москве
в семье профессиональных переводчиков Николая Вильмонта (1901-1986) и Наталии Ман (1908-1984).
Почти тридцать лет она проработала переводчиком с немецкого языка, не имея профессионального образования, ее профилем были художественные переводы.
Первая книга Вильмонт "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры" вышла в свет
в 1995 году и разошлась большим тиражом.
Ее следующей книгой стал детектив для детей "Сыскное бюро "Квартет" (1996), который также снискал успех. В ее детективах для школьников присутствуют опасные приключения, тайны и расследования, что объясняет их большую популярность. Детские детективы писательницы были объединены в серии "Сыскное бюро "Квартет" (1996-2001), "Даша и Ко" (1997-2003) "Гошка, Никита и Ко" (200-2003). Всего Екатерина Вильмонт написала 40 детских детективных повестей, а затем сосредоточилась на женских романах.
В жанре женского романа писательница выпустила книги "Хочу бабу на роликах!" (2002), "Плевать на все с гигантской секвойи" (2002), "Перевозбуждение примитивной личности" (2003), "Курица в полете" (2004), "Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская панна" (2007), "Подсолнухи зимой" ("Крутая дамочка-2", 2008), "Танцы с Варежкой" (2010), "Девочка с перчиками" (2011), "Интеллигент и две Риты" (2014), "Фиг ли нам, красивым дамам!" (2015), "Сплошная лебедянь" (2016), "Вафли по-шпионски" (2017), "Шпионы тоже лохи" ("Вафли по-шпионски-2", 2017) и др.
В последние годы Екатерина Вильмонт написала книги "Дама из сугроба" (2018), "Мужлан и флейтистка" (2018), "Свои погремушки" (2019) и "Птицы его жизни" (2020).
Она выпустила около 300 книг. Суммарный тираж произведений Екатерины Вильмонт составил более 25 миллионов экземпляров. Вильмонт входит в топ-10
самых издаваемых, читаемых и известных в России
писателей.
Писательница также входит в пятерку
самых популярных у россиян авторов произведений о любви, по результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel.
По мотивам произведений Екатерины Вильмонт в начале 2000-х годов было снято
несколько сериалов, среди них "Любовь слепа" (2004), "Три полуграции" (2006), "Счастье по рецепту" (2006).
16 мая 2021 года Екатерина Вильмонт скончалась на 76-м году жизни
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников