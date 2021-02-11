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https://ria.ru/20210211/knigi-1596953245.html
Названы самые популярные у россиян аудиокниги о любви
Названы самые популярные у россиян аудиокниги о любви
Самой популярной аудиокнигой о любви из классических произведений у россиян стала "Анна Каренина" Льва Толстого, говорится в исследовании сервиса аудиокниг... РИА Новости, 11.02.2021
2021-02-11T13:07
2021-02-11T13:11
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самой популярной аудиокнигой о любви из классических произведений у россиян стала "Анна Каренина" Льва Толстого, говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Больше всего прослушиваний у российской аудитории: Лев Толстой, "Анна Каренина", на втором месте "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, на третьем "граф Монте-Кристо" Александра Дюма, на четвертом - "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка, на пятом - "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл", - говорится в исследовании.Замыкают топ-10 - Борис Пастернак и его "Доктор Живаго", Трумен Капоте с "Завтраком у Тиффани", "Королек — птичка певчая" Решата Нури Гюнтекина, "Грозовой перевал" Эмили Бронте, "Эмма" Джейн Остин."Однако, если мы посмотрим топ-5 самых популярных авторов за все время существования нашего сервиса (из всей любовной прозы, не только классической - Прим. ред.) - почти все места занимают отечественные авторы, которым отдает предпочтение российская аудитория. Это Виктория Свободина, Мария Метлицкая, Екатерина Вильмонт и Ульяна Соболева", - отмечают в сервисе, уточняя, что в пятерке есть только один иностранный автор - австралиец Грэм Симсион.Его же роман "Проект "Рози" сейчас самый прослушиваемый любовный роман. На втором месте по популярности - "Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты" Дианы Соул. Третье место занимает "Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!" Франциски Вудворт. Четвертое место занимает роман "После ссоры" Анны Тодд, и замыкает пятерку лидеров произведение российской писательницы Виктории Свободиной "Отчаянная помощница для смутьяна".Международная статистика показывает, что любовные романы уверенно занимают 4 место по популярности среди всех жанров литературы, отмечает сервис. Их опережают только триллеры, художественная литература и детские аудиокниги. При этом популярность любовных романов в России сегодня увеличилась на 25% по сравнению с весной 2020 года, но в топ-10 жанр так и не попал.
https://ria.ru/20200913/kino-1575747451.html
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книги, новости культуры, лев толстой (писатель), борис пастернак, михаил булгаков

Названы самые популярные у россиян аудиокниги о любви

13:07 11.02.2021 (обновлено: 13:11 11.02.2021)
 
© Мосфильм, 1967Кадр из фильма "Анна Каренина"
Кадр из фильма Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
© Мосфильм, 1967
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Самой популярной аудиокнигой о любви из классических произведений у россиян стала "Анна Каренина" Льва Толстого, говорится в исследовании сервиса аудиокниг Storytel, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Больше всего прослушиваний у российской аудитории: Лев Толстой, "Анна Каренина", на втором месте "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, на третьем "граф Монте-Кристо" Александра Дюма, на четвертом - "Триумфальная арка" Эриха Марии Ремарка, на пятом - "Унесенные ветром" Маргарет Митчелл", - говорится в исследовании.
Замыкают топ-10 - Борис Пастернак и его "Доктор Живаго", Трумен Капоте с "Завтраком у Тиффани", "Королек — птичка певчая" Решата Нури Гюнтекина, "Грозовой перевал" Эмили Бронте, "Эмма" Джейн Остин.
"Однако, если мы посмотрим топ-5 самых популярных авторов за все время существования нашего сервиса (из всей любовной прозы, не только классической - Прим. ред.) - почти все места занимают отечественные авторы, которым отдает предпочтение российская аудитория. Это Виктория Свободина, Мария Метлицкая, Екатерина Вильмонт и Ульяна Соболева", - отмечают в сервисе, уточняя, что в пятерке есть только один иностранный автор - австралиец Грэм Симсион.
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Его же роман "Проект "Рози" сейчас самый прослушиваемый любовный роман. На втором месте по популярности - "Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты" Дианы Соул. Третье место занимает "Замуж второй раз, или Еще посмотрим, кто из нас попал!" Франциски Вудворт. Четвертое место занимает роман "После ссоры" Анны Тодд, и замыкает пятерку лидеров произведение российской писательницы Виктории Свободиной "Отчаянная помощница для смутьяна".
Международная статистика показывает, что любовные романы уверенно занимают 4 место по популярности среди всех жанров литературы, отмечает сервис. Их опережают только триллеры, художественная литература и детские аудиокниги. При этом популярность любовных романов в России сегодня увеличилась на 25% по сравнению с весной 2020 года, но в топ-10 жанр так и не попал.
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КультураКнигиНовости культурыЛев Толстой (писатель)Борис ПастернакМихаил Булгаков
 
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