https://ria.ru/20210518/pisatelnitsa-1732741728.html

Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт

Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт - РИА Новости, 18.05.2021

Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт

Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе издательства АСТ. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:59

2021-05-18T08:59

2021-05-18T15:04

екатерина вильмонт

культура

аст (издательство)

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.Причины смерти пока не называются.Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. В 1995 году издала первую книгу под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры". Известна как автор детективов для детей и женской прозы, а всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы. По результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных у россиян авторов произведений о любви.

https://ria.ru/20210518/vilmont-1732761056.html

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екатерина вильмонт, аст (издательство), общество