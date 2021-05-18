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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт
Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт - РИА Новости, 18.05.2021
Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт
Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе издательства АСТ. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T08:59
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екатерина вильмонт
культура
аст (издательство)
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.Причины смерти пока не называются.Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. В 1995 году издала первую книгу под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры". Известна как автор детективов для детей и женской прозы, а всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы. По результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных у россиян авторов произведений о любви.
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екатерина вильмонт, аст (издательство), общество

Умерла известный автор детективов и женских романов Екатерина Вильмонт

08:59 18.05.2021 (обновлено: 15:04 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисательница Екатерина Вильмонт
Писательница Екатерина Вильмонт - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Писательница и переводчица Екатерина Вильмонт умерла на 76-м году жизни, сообщили в пресс-службе издательства АСТ.
"Издательство АСТ выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Екатерины Николаевны. Эту потерю ничем невозможно будет восполнить", — говорится в сообщении.
Причины смерти пока не называются.
Екатерина Вильмонт родилась 24 апреля 1946 года в Москве. В 1995 году издала первую книгу под названием "Путешествие оптимистки, или Все бабы дуры". Известна как автор детективов для детей и женской прозы, а всего написала несколько десятков романов, суммарные тиражи которых исчисляются миллионами экземпляров. Ее произведения не раз были экранизированы. По результатам опроса сервиса аудиокниг Storytel, Вильмонт входит в пятерку самых популярных у россиян авторов произведений о любви.
Писательница Екатерина Вильмонт - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
10:59
Биография Екатерины Вильмонт
 
КультураЕкатерина ВильмонтАСТ (издательство)Общество
 
 
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