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В Минсельхозе рассказали о ситуации с регулированием цен на сахар и масло
В Минсельхозе рассказали о ситуации с регулированием цен на сахар и масло - РИА Новости, 18.05.2021
В Минсельхозе рассказали о ситуации с регулированием цен на сахар и масло
Минсельхоз РФ пока не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые истекают 1 июня и 1 октября текущего года... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T16:12
2021-05-18T16:12
россия
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые истекают 1 июня и 1 октября текущего года соответственно, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства."Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", - сказал Патрушев."Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - добавил он.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
https://ria.ru/20210517/sakhar-1732609861.html
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россия, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

В Минсельхозе рассказали о ситуации с регулированием цен на сахар и масло

16:12 18.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минсельхоз РФ пока не планирует продлевать соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые истекают 1 июня и 1 октября текущего года соответственно, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства.
"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованных в предприятия розничной торговли, будут сохранены", - сказал Патрушев.
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"Минсельхоз рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и подсолнечное масло", - добавил он.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
 
РоссияДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
 
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