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В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката
В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката - РИА Новости, 18.05.2021
В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката
Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T09:30
2021-05-18T13:24
новости культуры
мариинский театр
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было."С вечера воскресенья солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья", - в пресс-службе Мариинского театра подтвердили информацию о происшествии.В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому. Официальной информацией о состоянии Залеева РИА Новости пока не располагает.Ситуацию прокомментировал член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга, городской депутат Алексей Цивилев."Подобная ситуация - это просто караул и полнейшая анархия. Отклонение федеральных поправок, которые касались ограничения по возрасту водителей электросамокатов, привело к увеличению смертности в прошлом году. По факту электросамокат – это нечто среднее между мопедом и мотоциклом, но при этом на них ездят без правил. Пошла новая мода ездить с детьми без шлемов, жилетов. Люди на электросамокатах переезжают пешеходные переходы, не спешиваясь. Я опасаюсь, что в этом году кратно увеличится статистика смертности, так как количество электросамокатов в городе выросло", - сказал депутат.По его словам, в настоящее время в Петербурге уже принимаются меры по урегулированию ситуации: электросамокаты уберут от метро и остановок общественного транспорта. Также обсуждается инициатива о создании клуба компаний проката электросамокатов, подписавших с городом соглашение, что они сами берут на себя ограничения по пользованию этой техникой. "Город должен под эти компании подвести инфраструктуру, дать парковки, дорожки", - отметил Цивилев.
https://ria.ru/20210126/mariinka-1594680308.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Момент падения с самоката танцора Мариинского театра
Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге. Он пытался объехать прохожих. При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому.
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60
новости культуры, мариинский театр, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката

09:30 18.05.2021 (обновлено: 13:24 18.05.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Танцор Мариинского театра Давид Залеев возрастом 31 год госпитализирован в тяжелом состоянии. Он упал с самоката, попытавшись объехать прохожих", - сказал собеседник агентства.
При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было.
"С вечера воскресенья солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья", - в пресс-службе Мариинского театра подтвердили информацию о происшествии.
В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому. Официальной информацией о состоянии Залеева РИА Новости пока не располагает.
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Ситуацию прокомментировал член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга, городской депутат Алексей Цивилев.
"Подобная ситуация - это просто караул и полнейшая анархия. Отклонение федеральных поправок, которые касались ограничения по возрасту водителей электросамокатов, привело к увеличению смертности в прошлом году. По факту электросамокат – это нечто среднее между мопедом и мотоциклом, но при этом на них ездят без правил. Пошла новая мода ездить с детьми без шлемов, жилетов. Люди на электросамокатах переезжают пешеходные переходы, не спешиваясь. Я опасаюсь, что в этом году кратно увеличится статистика смертности, так как количество электросамокатов в городе выросло", - сказал депутат.
По его словам, в настоящее время в Петербурге уже принимаются меры по урегулированию ситуации: электросамокаты уберут от метро и остановок общественного транспорта. Также обсуждается инициатива о создании клуба компаний проката электросамокатов, подписавших с городом соглашение, что они сами берут на себя ограничения по пользованию этой техникой. "Город должен под эти компании подвести инфраструктуру, дать парковки, дорожки", - отметил Цивилев.
 
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