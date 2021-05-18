https://ria.ru/20210518/travma-1732746699.html

В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката

В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката - РИА Новости, 18.05.2021

В Петербурге танцор Мариинки попал в больницу после падения с самоката

Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:30

2021-05-18T09:30

2021-05-18T13:24

новости культуры

мариинский театр

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. На видео, которое предоставили агентству, видно, как артист врезается в пешехода, падает на тротуар, ударяясь головой. Защитной амуниции или шлема на нем не было."С вечера воскресенья солист балета Мариинского театра Давид Залеев действительно находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья", - в пресс-службе Мариинского театра подтвердили информацию о происшествии.В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому. Официальной информацией о состоянии Залеева РИА Новости пока не располагает.Ситуацию прокомментировал член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга, городской депутат Алексей Цивилев."Подобная ситуация - это просто караул и полнейшая анархия. Отклонение федеральных поправок, которые касались ограничения по возрасту водителей электросамокатов, привело к увеличению смертности в прошлом году. По факту электросамокат – это нечто среднее между мопедом и мотоциклом, но при этом на них ездят без правил. Пошла новая мода ездить с детьми без шлемов, жилетов. Люди на электросамокатах переезжают пешеходные переходы, не спешиваясь. Я опасаюсь, что в этом году кратно увеличится статистика смертности, так как количество электросамокатов в городе выросло", - сказал депутат.По его словам, в настоящее время в Петербурге уже принимаются меры по урегулированию ситуации: электросамокаты уберут от метро и остановок общественного транспорта. Также обсуждается инициатива о создании клуба компаний проката электросамокатов, подписавших с городом соглашение, что они сами берут на себя ограничения по пользованию этой техникой. "Город должен под эти компании подвести инфраструктуру, дать парковки, дорожки", - отметил Цивилев.

https://ria.ru/20210126/mariinka-1594680308.html

санкт-петербург

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Момент падения с самоката танцора Мариинского театра Танцор Мариинского театра Давид Залеев госпитализирован в тяжелом состоянии после падения с самоката в Петербурге. Он пытался объехать прохожих. При падении Залеев сильно ударился головой об асфальт. В настоящее время, по данным СМИ, врачи провели ему трепанацию черепа и удалили гематому. 2021-05-18T09:30 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, мариинский театр, санкт-петербург, происшествия