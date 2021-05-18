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Заключенным могут сократить срок наказания за работу в Арктике
Заключенным могут сократить срок наказания за работу в Арктике
Минюст РФ рассматривает послабления для заключенных, которых планируют направить на очистку Арктики, им могут засчитывать год за полтора, сообщил на заседании... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:31
2021-05-18T13:31
2021-05-18T13:31
россия
александр калашников
арктика
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
совет федерации рф
константин чуйченко
красноярский край
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минюст РФ рассматривает послабления для заключенных, которых планируют направить на очистку Арктики, им могут засчитывать год за полтора, сообщил на заседании комитета в Совете Федерации министр юстиции РФ Константин Чуйченко.О планах по привлечению заключенных к очистке территорий Арктической зоны говорил в марте 2021 года директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, уже достигнута договоренность с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска. Калашников попросил руководителей территориальных органов ФСИН, располагающихся в Арктической зоне, продолжить работу в этом направлении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, александр калашников, арктика, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), совет федерации рф, константин чуйченко, красноярский край