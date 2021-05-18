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В Кремле прокомментировали расширение реестра СМИ-иноагентов
В Кремле прокомментировали расширение реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 18.05.2021
В Кремле прокомментировали расширение реестра СМИ-иноагентов
Минюст РФ при внесении того или иного средства массовой информации в реестр СМИ-иноагентов действует в строгом соответствии с законом, в Кремле не усматривают... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:10
2021-05-18T13:10
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
дмитрий песков
медиа - общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минюст РФ при внесении того или иного средства массовой информации в реестр СМИ-иноагентов действует в строгом соответствии с законом, в Кремле не усматривают никакой системной работы против независимых СМИ в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Минюст РФ в прошлую пятницу включил издание VTimes.io* (юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов) в реестр СМИ-иноагентов. До этого в этот реестр была внесена "Медуза"* (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии)."Ну, вы знаете, что это не входит в наши обязанности, этот вопрос. С другой стороны, Минюст действует в строгом соответствии с законом и при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному средству массовой информации, что и было сделано", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать внесение очередного частного независимого медиа, зарегистрированного за рубежом, в частности, издание VTimes*, в реестр СМИ-иноагентов.На уточняющий вопрос о том, не усматривают ли в Кремле какой-то системной работы или спланированной кампании работы против независимых СМИ в РФ, Песков ответил отрицательно.Издание VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Уйти в качестве протеста, в частности, решили пять заместителей главного редактора, соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главреда Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.В марте 2020 года акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости"; 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина. * СМИ, включенное в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20210511/shtraf-1731729779.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), дмитрий песков, медиа - общество

В Кремле прокомментировали расширение реестра СМИ-иноагентов

13:10 18.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минюст РФ при внесении того или иного средства массовой информации в реестр СМИ-иноагентов действует в строгом соответствии с законом, в Кремле не усматривают никакой системной работы против независимых СМИ в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Минюст РФ в прошлую пятницу включил издание VTimes.io* (юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов) в реестр СМИ-иноагентов. До этого в этот реестр была внесена "Медуза"* (компания Medusa Project зарегистрирована в Латвии).
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"Ну, вы знаете, что это не входит в наши обязанности, этот вопрос. С другой стороны, Минюст действует в строгом соответствии с законом и при наличии критериев, которые обуславливают статус иноагента, этот статус присваивается тому или иному средству массовой информации, что и было сделано", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать внесение очередного частного независимого медиа, зарегистрированного за рубежом, в частности, издание VTimes*, в реестр СМИ-иноагентов.
На уточняющий вопрос о том, не усматривают ли в Кремле какой-то системной работы или спланированной кампании работы против независимых СМИ в РФ, Песков ответил отрицательно.
Издание VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Уйти в качестве протеста, в частности, решили пять заместителей главного редактора, соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
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Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главреда Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте 2020 года акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости"; 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
* СМИ, включенное в реестр иноагентов.
 
РоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Дмитрий ПесковМедиа - Общество
 
 
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