Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210518/semi-1732785113.html
Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми
Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 18.05.2021
Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми
Госдума приняла во втором чтении поправки, направленные на реализацию предложений Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:39
2021-05-18T14:08
россия
инна святенко
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
единая россия
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901217_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_0c847183fbfce871c36fcf7f97a82b94.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении поправки, направленные на реализацию предложений Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию.Изменения внесли в правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до шести процентов для IT-компаний.Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком младше восьми лет в размере 100 процентов от среднего заработка. По другой — неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначаются ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5,6 тысячи рублей. Норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Если в семье несколько детей, то пособие будет выплачиваться для каждого из них. При этом доход каждого из членов семьи не должен превышать прожиточного минимума в субъекте Федерации.Согласно третьей поправке, также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в связи с беременностью до 12 недель, будут выплачивать не единовременное, а ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума.Закон вступит в силу в день официального опубликования.
https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html
https://ria.ru/20210518/podderzhka-1732745029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731901217_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2487b8c357d906ee8851a444a5fcbb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, инна святенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми

12:39 18.05.2021 (обновлено: 14:08 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении поправки, направленные на реализацию предложений Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию.
Изменения внесли в правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до шести процентов для IT-компаний.
Горожане отдыхают в яблоневом саду в московском музее-заповеднике Коломенское - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
17 мая, 19:03
Выплаты молодым семьям: какие пособия полагаются в 2021 году
Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком младше восьми лет в размере 100 процентов от среднего заработка. По другой — неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначаются ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5,6 тысячи рублей. Норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Если в семье несколько детей, то пособие будет выплачиваться для каждого из них. При этом доход каждого из членов семьи не должен превышать прожиточного минимума в субъекте Федерации.
Согласно третьей поправке, также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в связи с беременностью до 12 недель, будут выплачивать не единовременное, а ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума.
Закон вступит в силу в день официального опубликования.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
Вчера, 09:19
Володин отметил важность поддержки семей с детьми
 
РоссияИнна СвятенкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
Лента новостейМолния