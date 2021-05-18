https://ria.ru/20210518/semi-1732785113.html

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми - РИА Новости, 18.05.2021

Госдума приняла поправки о мерах поддержки семей с детьми

Госдума приняла во втором чтении поправки, направленные на реализацию предложений Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:39

2021-05-18T12:39

2021-05-18T14:08

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общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении поправки, направленные на реализацию предложений Владимира Путина по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию.Изменения внесли в правительственный законопроект о понижении пенсионных страховых взносов до шести процентов для IT-компаний.Одна из поправок устанавливает с 1 сентября оплату больничного по уходу за ребенком младше восьми лет в размере 100 процентов от среднего заработка. По другой — неполным семьям с детьми от восьми до 17 лет назначаются ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране это 5,6 тысячи рублей. Норма начнет действовать с 1 июля 2021 года. Если в семье несколько детей, то пособие будет выплачиваться для каждого из них. При этом доход каждого из членов семьи не должен превышать прожиточного минимума в субъекте Федерации.Согласно третьей поправке, также с 1 июля женщинам, вставшим на учет в связи с беременностью до 12 недель, будут выплачивать не единовременное, а ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума.Закон вступит в силу в день официального опубликования.

https://ria.ru/20210517/posobiya-1732699803.html

https://ria.ru/20210518/podderzhka-1732745029.html

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россия, инна святенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, единая россия, вячеслав володин, общество