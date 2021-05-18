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Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД
Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД - РИА Новости, 18.05.2021
Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД
Порядок движения на электросамокатах необходимо включить в правила дорожного движения, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T13:25
2021-05-18T13:25
павел крашенинников
госдума рф
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Порядок движения на электросамокатах необходимо включить в правила дорожного движения, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Однако он добавил, что пока конкретного "рецепта" у него нет."Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта, конечно, должны меняться. В больших городах эта беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет", - отметил Крашенинников.
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павел крашенинников, госдума рф, общество

Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД

13:25 18.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодые люди на электросамокатах в парке ВДНХ
Молодые люди на электросамокатах в парке ВДНХ - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Порядок движения на электросамокатах необходимо включить в правила дорожного движения, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Я думаю, что, конечно, какие-то правила должны быть, в том числе поправки не в закон, а в Правила дорожного движения. Я согласен, что каски должны быть. Я согласен, что скорость должна как-то регулироваться, или моторчики, которые у них присутствуют, надо устанавливать в технических регламентах", - сказал глава комитета Госдумы в ходе заседания законодательного собрания Свердловской области во вторник.
Однако он добавил, что пока конкретного "рецепта" у него нет.
"Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта, конечно, должны меняться. В больших городах эта беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет", - отметил Крашенинников.
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Павел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
 
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