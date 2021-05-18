https://ria.ru/20210518/samokaty-1732793924.html

Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД

Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД - РИА Новости, 18.05.2021

Крашенинников предложил ввести правила движения на электросамокатах в ПДД

Порядок движения на электросамокатах необходимо включить в правила дорожного движения, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T13:25

2021-05-18T13:25

2021-05-18T13:25

павел крашенинников

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728695728_0:0:2888:1624_1920x0_80_0_0_72ab18f0a393da406a7c9bfc75dfa64a.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Порядок движения на электросамокатах необходимо включить в правила дорожного движения, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Однако он добавил, что пока конкретного "рецепта" у него нет."Я, как и все, видел, как врезаются и в машины, и людей, и сами падают. Здесь, мне кажется, Правила дорожного движения, стандарты по выпускам этого транспорта, конечно, должны меняться. В больших городах эта беда назревает совершенно точно. Пока у меня закона, рецепта нет", - отметил Крашенинников.

https://ria.ru/20210518/travma-1732746699.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, общество