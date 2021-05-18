В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал моральным долгом депутатов Госдумы принятие запрета на использование иностранцами российских женщин как суррогатных матерей.
Кипшидзе сравнил практику суррогатного материнства при коммерческом посредничестве с рабством.
"Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей... это моральный долг всех депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов - это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь", - написал он в своем канале в Telegram.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений, призвал депутатов Госдумы запретить использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.
Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.