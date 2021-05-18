https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html

В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством

В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством - РИА Новости, 18.05.2021

В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал моральным долгом... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T21:24

2021-05-18T21:24

2021-05-18T21:24

религия и мировоззрение

россия

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал моральным долгом депутатов Госдумы принятие запрета на использование иностранцами российских женщин как суррогатных матерей.Кипшидзе сравнил практику суррогатного материнства при коммерческом посредничестве с рабством.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений, призвал депутатов Госдумы запретить использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.

https://ria.ru/20210514/aborty-1732324854.html

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россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, госдума рф, общество