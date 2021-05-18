Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210518/rpts-1732871360.html
В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством
В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством - РИА Новости, 18.05.2021
В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал моральным долгом... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T21:24
2021-05-18T21:24
религия и мировоззрение
россия
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f391964072fc5bdab4847ee0c63c2a10.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал моральным долгом депутатов Госдумы принятие запрета на использование иностранцами российских женщин как суррогатных матерей.Кипшидзе сравнил практику суррогатного материнства при коммерческом посредничестве с рабством.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений, призвал депутатов Госдумы запретить использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.
https://ria.ru/20210514/aborty-1732324854.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155631/98/1556319878_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e6e8bc12f549fe0b0ea1fee582c90d56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, госдума рф, общество

В РПЦ сравнили суррогатное материнство с рабством

21:24 18.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал моральным долгом депутатов Госдумы принятие запрета на использование иностранцами российских женщин как суррогатных матерей.
Кипшидзе сравнил практику суррогатного материнства при коммерческом посредничестве с рабством.

"Закон о запрете использования иностранцами российских женщин в качестве суррогатных матерей... это моральный долг всех депутатов, вне зависимости от их партийной принадлежности. Использование материнского потенциала наших соотечественниц богатыми иностранцами, при посредничестве коммерсантов - это практика, которая по нравственной оценке сопоставима с эксплуатацией женщин в качестве рабынь", - написал он в своем канале в Telegram.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открытии Парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений, призвал депутатов Госдумы запретить использование услуг российских суррогатных матерей для иностранцев.
Семья - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 15:22Религия и мировоззрение
В РПЦ назвали причину демографических проблем в России
Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.
 
Религия и мировоззрениеРоссияВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11"Сбер" назвал три главные технологии будущего
03:10"По-братски поделим": читатели немецкого СМИ понадеялись на развал России
02:22Названо новое американское оружие, способное ударить по Москве из Лондона
02:15Эксперт предупредил о возможном подвохе в банкоматах
02:11При стрельбе в Калифорнии погибли две женщины
02:10Эколог рассказал, когда кондиционер может быть опасен
02:07Предприятие "Роскосмоса" выставило на продажу спускаемый аппарат "Союза"
01:59Немецкий журналист назвал необычную версию развала СССР
01:53В Госдепе осудили "антисемитские" высказывания Эрдогана
01:40Манижа рассказала о самой обидной ситуации на Евровидении
01:38В Госдуме рассказали об ошибке России в отношениях с Украиной
01:26Манижа пообещала сумасшествие в финале Евровидения
01:15Оценена вероятность резкого взлета курса рубля
01:09Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление
00:30ХАМАС опроверг информацию о согласии на перемирие с Израилем
00:28Лавров и Блинкен встретятся 19 мая в Рейкьявике
23:58Певица Манижа прошла в финал Евровидения в Роттердаме
23:49США вывели на орбиту спутник, следящий за ракетными угрозами
23:46СМИ рассказали о переговорах США и Израиля по прекращению обстрелов Газы
23:26Манижа выступила на "Евровидении" в Роттердаме
Лента новостейМолния