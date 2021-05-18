В ямало-ненецкой гимназии начнет преподавать робот-учитель
09:45 18.05.2021 (обновлено: 09:46 18.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРобот компании "Промобот" представлен на выставке ВУЗПРОМЭКСПО в Москве
ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Робот-учитель начнет работать в ямало-ненецкой гимназии, он будет преподавать детям несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом, сообщила компания "Промобот".
"В гимназии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать школьникам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ученики гимназии научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Для этого школьники познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели Promobot. По словам разработчиков, дети будут иметь дело с целым пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом.
"Уже на школьной скамье дети учатся работать с реальным российскими решениями, и будут готовы к рынку труда сразу после окончания школы… Они будут разрабатывать целые проекты - и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам", - добавили в компании.
Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-молле.