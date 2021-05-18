https://ria.ru/20210518/robot-1732748432.html

В ямало-ненецкой гимназии начнет преподавать робот-учитель

В ямало-ненецкой гимназии начнет преподавать робот-учитель - РИА Новости, 18.05.2021

В ямало-ненецкой гимназии начнет преподавать робот-учитель

Робот-учитель начнет работать в ямало-ненецкой гимназии, он будет преподавать детям несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом, сообщила... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T09:45

2021-05-18T09:45

2021-05-18T09:46

социальный навигатор

сн_образование

россия

promobot

сбербанк россии

сколково

лабытнанги

пермь

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732748057_0:0:3208:1804_1920x0_80_0_0_c60ae9364a44bca5bb9c174d107e50c6.jpg

ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Робот-учитель начнет работать в ямало-ненецкой гимназии, он будет преподавать детям несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом, сообщила компания "Промобот"."В гимназии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом Promobot. Робот будет преподавать школьникам сразу несколько дисциплин и выступать "живым" лабораторным стендом", — говорится в сообщении.Уточняется, что ученики гимназии научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Для этого школьники познакомятся с управлением роботами, распознаванием лиц, сценариями общения людей и роботов, человеко-машинным взаимодействием на примере последней модели Promobot. По словам разработчиков, дети будут иметь дело с целым пулом российских технологий: электроникой, сервоприводами, системой навигации, искусственным интеллектом."Уже на школьной скамье дети учатся работать с реальным российскими решениями, и будут готовы к рынку труда сразу после окончания школы… Они будут разрабатывать целые проекты - и любое удачное решение может попасть из школьной лаборатории прямо к нашим разработчикам", - добавили в компании.Компания "Промобот" является производителем автономных сервисных роботов. Она основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-молле.

https://ria.ru/20210513/promobot-1732122477.html

https://ria.ru/20210512/kosmos-1731868652.html

россия

лабытнанги

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, promobot, сбербанк россии, сколково, лабытнанги, пермь, технологии, общество