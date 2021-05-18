https://ria.ru/20210518/prostranstva-1732865759.html

Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств

Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств - РИА Новости, 18.05.2021

Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств

Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым находится в Татарстане, где изучает опыт республики по созданию и развитию... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T20:14

2021-05-18T20:14

2021-05-18T20:14

республика татарстан

рустам минниханов

ташкент

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым находится в Татарстане, где изучает опыт республики по созданию и развитию общественных пространств и обустройству дворовых территорий, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Гости посетили парк "Горкинско-Ометьевский лес", бульвар "Белые цветы", экстрим-парк "Урам". Кроме того, в Национальной библиотеке Татарстана состоялась презентация стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки. В ходе встречи с узбекской делегацией Рустам Минниханов поблагодарил за интерес к опыту Татарстана в части создания общественных пространств, благоустройства и содержания жилых домов и общественных зданий", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что в целом в последнее время активно идет взаимодействие с узбекскими партнерами. В нынешних условиях для восстановления и увеличения товарооборота, других экономических показателей, по его мнению, важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга.Артикходжаев высоко оценил опыт Татарстана во внедрении инноваций и процесс благоустройства дворовых территорий. По его словам, узбекские коллеги заинтересованы в изучении опыта системы "Умный город", практического опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществления и развития программы управления многоквартирными домами, программы "Наш двор". Глава Ташкента отметил и такие наработки Татарстана, как внедрение и оказание государственных услуг населению. По его словам, узбекская сторона рассматривает и совместную реализацию ИТ-продуктов в сфере здравоохранения.Программа развития общественных пространств Татарстана учреждена в 2015 году по инициативе президента республики. К началу 2021 года в рамках программы благоустроено порядка 430 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий.В 2019 году президент Татарстана инициировал беспрецедентную по масштабам программу благоустройства дворов. К 2024 году в республике планируется отремонтировать придомовые территории всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом состоянии и не обновлялся в рамках иных программ ранее. В общей сложности это более 6,9 тысячи дворов. В рамках программы на придомовых территориях ремонтируются или строятся дворовые проезды, дороги и тротуары, устанавливаются урны, скамейки, опоры освещения, оборудуются детские и спортивные площадки (набор оборудования определяется для каждого двора индивидуально), обустраиваются в соответствии с нормативами площадки для сбора мусора. Ключевой принцип благоустройства вне зависимости от размера придомовой территории – сохранение пешеходных связей и зеленого каркаса двора.В 2020 году в рамках программы новый облик обрели 1,1 тысячи дворов во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах Татарстана. В 2021 году программа "Наш двор" охватит также около 1,1 тысячи дворов.

https://ria.ru/20210429/it-produkty-1730550586.html

https://ria.ru/20210428/alabuga-1730331024.html

ташкент

узбекистан

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, ташкент, узбекистан, республика татарстан (татарстан), общество