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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210518/prostranstva-1732865759.html
Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств
Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств - РИА Новости, 18.05.2021
Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств
Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым находится в Татарстане, где изучает опыт республики по созданию и развитию... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T20:14
2021-05-18T20:14
республика татарстан
рустам минниханов
ташкент
узбекистан
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым находится в Татарстане, где изучает опыт республики по созданию и развитию общественных пространств и обустройству дворовых территорий, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Гости посетили парк "Горкинско-Ометьевский лес", бульвар "Белые цветы", экстрим-парк "Урам". Кроме того, в Национальной библиотеке Татарстана состоялась презентация стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки. В ходе встречи с узбекской делегацией Рустам Минниханов поблагодарил за интерес к опыту Татарстана в части создания общественных пространств, благоустройства и содержания жилых домов и общественных зданий", - говорится в сообщении.Минниханов отметил, что в целом в последнее время активно идет взаимодействие с узбекскими партнерами. В нынешних условиях для восстановления и увеличения товарооборота, других экономических показателей, по его мнению, важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга.Артикходжаев высоко оценил опыт Татарстана во внедрении инноваций и процесс благоустройства дворовых территорий. По его словам, узбекские коллеги заинтересованы в изучении опыта системы "Умный город", практического опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществления и развития программы управления многоквартирными домами, программы "Наш двор". Глава Ташкента отметил и такие наработки Татарстана, как внедрение и оказание государственных услуг населению. По его словам, узбекская сторона рассматривает и совместную реализацию ИТ-продуктов в сфере здравоохранения.Программа развития общественных пространств Татарстана учреждена в 2015 году по инициативе президента республики. К началу 2021 года в рамках программы благоустроено порядка 430 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий.В 2019 году президент Татарстана инициировал беспрецедентную по масштабам программу благоустройства дворов. К 2024 году в республике планируется отремонтировать придомовые территории всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом состоянии и не обновлялся в рамках иных программ ранее. В общей сложности это более 6,9 тысячи дворов. В рамках программы на придомовых территориях ремонтируются или строятся дворовые проезды, дороги и тротуары, устанавливаются урны, скамейки, опоры освещения, оборудуются детские и спортивные площадки (набор оборудования определяется для каждого двора индивидуально), обустраиваются в соответствии с нормативами площадки для сбора мусора. Ключевой принцип благоустройства вне зависимости от размера придомовой территории – сохранение пешеходных связей и зеленого каркаса двора.В 2020 году в рамках программы новый облик обрели 1,1 тысячи дворов во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах Татарстана. В 2021 году программа "Наш двор" охватит также около 1,1 тысячи дворов.
https://ria.ru/20210429/it-produkty-1730550586.html
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рустам минниханов, ташкент, узбекистан, республика татарстан (татарстан), общество

Узбекистан изучит опыт Татарстана по созданию общественных пространств

20:14 18.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" со смотровой площадки в Казани
Вид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль со смотровой площадки в Казани - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкента Жахонгиром Артикходжаевым находится в Татарстане, где изучает опыт республики по созданию и развитию общественных пространств и обустройству дворовых территорий, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Гости посетили парк "Горкинско-Ометьевский лес", бульвар "Белые цветы", экстрим-парк "Урам". Кроме того, в Национальной библиотеке Татарстана состоялась презентация стратегии развития прибрежных территорий реки Казанки. В ходе встречи с узбекской делегацией Рустам Минниханов поблагодарил за интерес к опыту Татарстана в части создания общественных пространств, благоустройства и содержания жилых домов и общественных зданий", - говорится в сообщении.
Минниханов отметил, что в целом в последнее время активно идет взаимодействие с узбекскими партнерами. В нынешних условиях для восстановления и увеличения товарооборота, других экономических показателей, по его мнению, важен обмен делегациями, изучение возможностей друг друга.
Артикходжаев высоко оценил опыт Татарстана во внедрении инноваций и процесс благоустройства дворовых территорий. По его словам, узбекские коллеги заинтересованы в изучении опыта системы "Умный город", практического опыта в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществления и развития программы управления многоквартирными домами, программы "Наш двор". Глава Ташкента отметил и такие наработки Татарстана, как внедрение и оказание государственных услуг населению. По его словам, узбекская сторона рассматривает и совместную реализацию ИТ-продуктов в сфере здравоохранения.
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Программа развития общественных пространств Татарстана учреждена в 2015 году по инициативе президента республики. К началу 2021 года в рамках программы благоустроено порядка 430 общественных пространств: парки, скверы, набережные, пешеходные улицы, бульвары, площади в 43 муниципальных районах и двух городских округах республики. Основная задача программы – поддерживать высокое качество реализации с точки зрения проектирования, оснащения и подбора материалов вне зависимости от величины поселения. Большинство пространств предполагают возможность проведения культурных мероприятий.
В 2019 году президент Татарстана инициировал беспрецедентную по масштабам программу благоустройства дворов. К 2024 году в республике планируется отремонтировать придомовые территории всех многоквартирных домов, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом состоянии и не обновлялся в рамках иных программ ранее. В общей сложности это более 6,9 тысячи дворов. В рамках программы на придомовых территориях ремонтируются или строятся дворовые проезды, дороги и тротуары, устанавливаются урны, скамейки, опоры освещения, оборудуются детские и спортивные площадки (набор оборудования определяется для каждого двора индивидуально), обустраиваются в соответствии с нормативами площадки для сбора мусора. Ключевой принцип благоустройства вне зависимости от размера придомовой территории – сохранение пешеходных связей и зеленого каркаса двора.
В 2020 году в рамках программы новый облик обрели 1,1 тысячи дворов во всех 43 муниципальных районах и двух городских округах Татарстана. В 2021 году программа "Наш двор" охватит также около 1,1 тысячи дворов.
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