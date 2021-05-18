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Создателям "Спутника V" вручили премию "Милосердие" фестиваля Спивакова
Создателям "Спутника V" вручили премию "Милосердие" фестиваля Спивакова - РИА Новости, 18.05.2021
Создателям "Спутника V" вручили премию "Милосердие" фестиваля Спивакова
Премию "Милосердие" за приверженность гуманитарным ценностям вручили создателям вакцины "Спутник V", приз из рук маэстро Владимира Спивакова получила одна из... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T22:02
2021-05-18T22:02
распространение коронавируса
россия
московский международный дом музыки
юнеско
владимир спиваков
александр кибовский
швеция
москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премию "Милосердие" за приверженность гуманитарным ценностям вручили создателям вакцины "Спутник V", приз из рук маэстро Владимира Спивакова получила одна из разработчиков, старший научный сотрудник исследовательского центра имени Гамалеи Елизавета Токарская, ее наградили на церемонии открытия фестиваля "Москва встречает друзей", передаёт корреспондент РИА Новости.18-й Международный фестиваль "Москва встречает друзей" пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня."Премия "Милосердие" вручается женщине, которая участвовала в разработке вакцины от COVID-19. "Спутник V", - это наша первая российская вакцина, и вот она участник этого события", - сказал Спиваков.Церемония открытия фестиваля прошла во вторник в Московском международном Доме музыки. В этом году участие в фестивале примут более 500 талантливых детей из разных регионов России и порядка 40 стран."Чудесные дети, без счастья, любви и радости невозможно с ними общаться. Это настоящие маленькие большие артисты. Как они играют, как они ведут себя на сцене, там дети из Белоруссии, Швеции, из Подмосковья и грузинская девочка, которая поёт, и из Санкт-Петербурга, которая танцует. Это просто заглядение", - сказал журналистам Спиваков.В этом году на участие в фестивале было подано более 1,5 тысяч заявок, рассказал художественный руководитель фестиваля Пётр Гулько."Вы не представляете, какой шквал заявок обрушился на нас: они устали жить в окопах, они не хотят жить в подполье. Сегодня, когда Москва себя демонстрирует как удивительный город, открытый, когда на сцене идут концерты, когда идут спектакли, когда весь мир закрыт, а у нас можно дышать и можно выйти на сцену", - сказал Гулько.Участники фестиваля проходят серьёзный отбор, для них это возможность выступить в Москве на одной сцене с маэстро, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский."Это очень серьезный отбор, очень серьезный смотр, но это и возможность оказаться здесь, в Москве. За те годы, которые существует фестиваль, он открыл массу новых имен, надо понимать, что те, кто принимал участие в первых фестивалях, уже сами являются выдающимися исполнителями, педагогами, наставниками. Эта преемственность поколений существует, поэтому для Москвы это очень важный фестиваль", - подчеркнул Кибовский.Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20210515/sputnik-1732445701.html
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россия, московский международный дом музыки, юнеско, владимир спиваков, александр кибовский, швеция, москва, общество

Создателям "Спутника V" вручили премию "Милосердие" фестиваля Спивакова

22:02 18.05.2021
 
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Премию "Милосердие" за приверженность гуманитарным ценностям вручили создателям вакцины "Спутник V", приз из рук маэстро Владимира Спивакова получила одна из разработчиков, старший научный сотрудник исследовательского центра имени Гамалеи Елизавета Токарская, ее наградили на церемонии открытия фестиваля "Москва встречает друзей", передаёт корреспондент РИА Новости.
18-й Международный фестиваль "Москва встречает друзей" пройдет в Москве с 18 мая по 1 июня.
"Премия "Милосердие" вручается женщине, которая участвовала в разработке вакцины от COVID-19. "Спутник V", - это наша первая российская вакцина, и вот она участник этого события", - сказал Спиваков.
Церемония открытия фестиваля прошла во вторник в Московском международном Доме музыки. В этом году участие в фестивале примут более 500 талантливых детей из разных регионов России и порядка 40 стран.
"Чудесные дети, без счастья, любви и радости невозможно с ними общаться. Это настоящие маленькие большие артисты. Как они играют, как они ведут себя на сцене, там дети из Белоруссии, Швеции, из Подмосковья и грузинская девочка, которая поёт, и из Санкт-Петербурга, которая танцует. Это просто заглядение", - сказал журналистам Спиваков.
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В этом году на участие в фестивале было подано более 1,5 тысяч заявок, рассказал художественный руководитель фестиваля Пётр Гулько.
"Вы не представляете, какой шквал заявок обрушился на нас: они устали жить в окопах, они не хотят жить в подполье. Сегодня, когда Москва себя демонстрирует как удивительный город, открытый, когда на сцене идут концерты, когда идут спектакли, когда весь мир закрыт, а у нас можно дышать и можно выйти на сцену", - сказал Гулько.
Участники фестиваля проходят серьёзный отбор, для них это возможность выступить в Москве на одной сцене с маэстро, заявил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
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"Это очень серьезный отбор, очень серьезный смотр, но это и возможность оказаться здесь, в Москве. За те годы, которые существует фестиваль, он открыл массу новых имен, надо понимать, что те, кто принимал участие в первых фестивалях, уже сами являются выдающимися исполнителями, педагогами, наставниками. Эта преемственность поколений существует, поэтому для Москвы это очень важный фестиваль", - подчеркнул Кибовский.
Международный фестиваль "Москва встречает друзей" - титульный проект Благотворительного фонда Владимира Спивакова, который ежегодно проходит при участии ЮНЕСКО.
 
Распространение коронавирусаРоссияМосковский международный Дом музыкиЮНЕСКОВладимир СпиваковАлександр КибовскийШвецияМоскваОбщество
 
 
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