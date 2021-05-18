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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210518/pravonarusheniya-1732735597.html
Названы города, в которых туристы дерутся и не платят по счетам
Названы города, в которых туристы дерутся и не платят по счетам
В России начинается пора отпусков, а там, где большое скопление людей, неизбежно повышение преступности - так, "туристическими" лидерами по правонарушениям... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:26
2021-05-18T07:26
туризм
россия
туристы
москва
краснодарский край
санкт-петербург
казань
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России начинается пора отпусков, а там, где большое скопление людей, неизбежно повышение преступности - так, "туристическими" лидерами по правонарушениям стали Петербург, Москва и Казань, а безопаснее всего в городах Золотого кольца, рассказали РИА Новости в компании "Delta Системы безопасности".По их данным, складывается определенная тенденция по распределению типов правонарушений по городам. Так, в Москве чаще всего фиксируют случаи нарушения общественного порядка в отелях и развлекательных заведениях лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. "Показательная ситуация произошла в Москве в сентябре прошлого года. Один из посетителей боулинг-клуба, приехавший в столицу на время отпуска, вместо того, чтобы сбивать кегли – начал сбивать людей на соседних дорожках, в результате чего была вызвана охрана, а мужчина был задержан", - поделились в компании.А вот в Санкт-Петербурге жители и гости культурной столицы чаще всего пренебрегают оплатой счета в барах и ресторанах. Так, в июле прошлого года на летней веранде одного из ресторанов ужинала компания екатеринбуржцев и к оплате им предъявили счет в 20 тысяч рублей, граждане пытались скрыться, не заплатив, но у них не вышло. Как пояснили туристы, платить они не захотели из-за того, что им подали теплую водку.В Сочи по типам правонарушений лидируют кражи, причем чаще всего это мобильные телефоны, кошельки и сумки, оставленные без должного присмотра на столах и стульях на открытых верандах ресторанов."В Краснодарском крае чаще всего фиксируют драки во всех их проявлениях. Драки в отелях между постояльцами, драки возле кафе, ресторанов и магазинов, драки между персоналом и гостями. Один из таких случаев произошел с путешествующими цыганами - они пытались вынести из магазина неоплаченные продукты, были остановлены кассиром и охраной, вернули товар, но развязался конфликт. Основной претензией цыган стало негостеприимное отношение персонала магазина, которые отказались путешественникам подарить выбранные ими продукты", - поделились в компании.
https://ria.ru/20210512/turizm-1731931060.html
https://ria.ru/20210517/puteshestviya-1732644432.html
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россия, туристы, москва, краснодарский край, санкт-петербург, казань, общество

Названы города, в которых туристы дерутся и не платят по счетам

07:26 18.05.2021
 
© Depositphotos / tanitueДевушка с чемоданом
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© Depositphotos / tanitue
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В России начинается пора отпусков, а там, где большое скопление людей, неизбежно повышение преступности - так, "туристическими" лидерами по правонарушениям стали Петербург, Москва и Казань, а безопаснее всего в городах Золотого кольца, рассказали РИА Новости в компании "Delta Системы безопасности".

"Эксперты компании проанализировали более 200 тысяч тревожных вызовов на коммерчески объекты, связанные с туризмом - магазины, кафе, рестораны, отели, гостиницы за 2019 и 2020 года и пришли к выводу, что наибольшее количество правонарушений в отрезки с мая по сентябрь отмечается в Санкт-Петербурге, на втором месте – Москва, третье же место в так называемом рейтинге криминогенности занимает Казань. Спокойнее всего отдыхать в городах "Золотого кольца", здесь за 2019 и 2020 годы зафиксировано наименьшее количество правонарушений", - рассказали в Delta.

По их данным, складывается определенная тенденция по распределению типов правонарушений по городам. Так, в Москве чаще всего фиксируют случаи нарушения общественного порядка в отелях и развлекательных заведениях лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. "Показательная ситуация произошла в Москве в сентябре прошлого года. Один из посетителей боулинг-клуба, приехавший в столицу на время отпуска, вместо того, чтобы сбивать кегли – начал сбивать людей на соседних дорожках, в результате чего была вызвана охрана, а мужчина был задержан", - поделились в компании.
А вот в Санкт-Петербурге жители и гости культурной столицы чаще всего пренебрегают оплатой счета в барах и ресторанах. Так, в июле прошлого года на летней веранде одного из ресторанов ужинала компания екатеринбуржцев и к оплате им предъявили счет в 20 тысяч рублей, граждане пытались скрыться, не заплатив, но у них не вышло. Как пояснили туристы, платить они не захотели из-за того, что им подали теплую водку.
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Краснодарском крае чаще всего фиксируют драки во всех их проявлениях. Драки в отелях между постояльцами, драки возле кафе, ресторанов и магазинов, драки между персоналом и гостями. Один из таких случаев произошел с путешествующими цыганами - они пытались вынести из магазина неоплаченные продукты, были остановлены кассиром и охраной, вернули товар, но развязался конфликт. Основной претензией цыган стало негостеприимное отношение персонала магазина, которые отказались путешественникам подарить выбранные ими продукты", - поделились в компании.
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