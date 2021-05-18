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Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник
Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник - РИА Новости, 18.05.2021
Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник
Рекордно теплая погода - до плюс 32 и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:50
2021-05-18T07:51
михаил леус
россия
погода
москва
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордно теплая погода - до плюс 32 и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик уточнил, что высока вероятность того, что в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры, который для 18 мая составляет 29,1 градуса далёкого 1897 года."Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, днем - с порывами. Атмосферное давление будет падать - 740 миллиметров ртутного столба покажут барометры, что ниже нормы", - добавил он.
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михаил леус, россия, погода, москва, общество

Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник

07:50 18.05.2021 (обновлено: 07:51 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки в парке "Музеон" в Москве
Девушки в парке Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордно теплая погода - до плюс 32 и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столице будет ощущаться влияние западной периферии обширного антициклона. Переменная облачность, без осадков. В Москве плюс 30 - плюс 32, по области - от 28 до 33 градусов тепла", - рассказал Леус.
Синоптик уточнил, что высока вероятность того, что в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры, который для 18 мая составляет 29,1 градуса далёкого 1897 года.
"Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, днем - с порывами. Атмосферное давление будет падать - 740 миллиметров ртутного столба покажут барометры, что ниже нормы", - добавил он.
"Не рекорд, а рекордик": жара в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

Девушка в парке Музеон в Москве
1 из 13

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

Девушки в парке Музеон в Москве
2 из 13

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

Девушка в парке Музеон в Москве
3 из 13

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

Отдыхающие на прогулочном катере на Москва-реке
4 из 13

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

Девушки в парке Музеон в Москве
5 из 13

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

Женщина с детьми у фонтана на Манежной площади в Москве
6 из 13

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

Мужчина у фонтана на Манежной площади в Москве
7 из 13

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

Женщина покупает мороженое на Крымском мосту в Москве
8 из 13

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

Молодой человек катается на велосипеде в Москве
9 из 13

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

Девушки загорают в парке Музеон в Москве
10 из 13

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

Молодые люди в парке Музеон в Москве
11 из 13

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

Молодые люди идут по Крымском мосту в Москве
12 из 13

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Температура упадет до климатической нормы мая.

Девушка в парке Музеон в Москве
13 из 13

Температура упадет до климатической нормы мая.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 13

Понедельник стал самым жарким 17 мая в Москве за последние 63 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 13

К 16:00 на ВДНХ воздух прогрелся до плюс 30,3 градуса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Тридцатиградусной жары в этом сезоне в Москве еще не было.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Между тем абсолютный рекорд для 17 мая пока устоял.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 13

В 1897 году в этот день было еще жарче: плюс 31 градус.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 13

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, зафиксирован "не рекорд, а рекордик".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Завтра рекорд более вероятен, полагает Вильфанд.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 13

"Рекорд завтрашнего дня — 29,1 градуса, а по нашим расчетам, температура будет завтра выше, чем сегодня", — пояснил он.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 13

На 18 мая синоптики прогнозируют температуру 29—31 градус в Москве и от 28 до 33 — по области.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Впрочем, аномальная жара не задержится в столичном регионе надолго.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 13

Уже в среду над Москвой начнут собираться облака, ожидаются ливни с грозами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 13

Самый прохладный день ожидает москвичей в пятницу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 13

Температура упадет до климатической нормы мая.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил ЛеусРоссияПогодаМоскваОбщество
 
 
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