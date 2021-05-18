https://ria.ru/20210518/pogoda-1732736684.html

Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник

Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник - РИА Новости, 18.05.2021

Синоптики ожидают до плюс 32 и без осадков в Москве во вторник

Рекордно теплая погода - до плюс 32 и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:50

2021-05-18T07:50

2021-05-18T07:51

михаил леус

россия

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732669011_0:199:3063:1923_1920x0_80_0_0_022ce14e302461787510ce20edaa6f41.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рекордно теплая погода - до плюс 32 и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик уточнил, что высока вероятность того, что в Москве будет обновлен суточный рекорд максимальной температуры, который для 18 мая составляет 29,1 градуса далёкого 1897 года."Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду, днем - с порывами. Атмосферное давление будет падать - 740 миллиметров ртутного столба покажут барометры, что ниже нормы", - добавил он.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, россия, погода, москва, общество