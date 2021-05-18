https://ria.ru/20210518/pmef-1732784748.html

В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ

В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ

Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T12:37

2021-05-18T12:37

2021-05-18T12:37

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, идет подготовка. Тем более что подготовка этого форума находится в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли перенос ПМЭФ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20190606/1555240996.html

санкт-петербург

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2021

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петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, санкт-петербург, экономика