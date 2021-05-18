https://ria.ru/20210518/pmef-1732784748.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ
В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ
Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:37
2021-05-18T12:37
2021-05-18T12:37
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
санкт-петербург
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155531/32/1555313273_0:94:3158:1870_1920x0_80_0_0_f6330726d7fa1396014bbd3e31184b33.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, идет подготовка. Тем более что подготовка этого форума находится в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли перенос ПМЭФ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20190606/1555240996.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155531/32/1555313273_271:0:2888:1963_1920x0_80_0_0_b717b54db3b51975ab869f26086fb2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, санкт-петербург, экономика