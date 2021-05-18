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В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ
В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ
Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T12:37
2021-05-18T12:37
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, идет подготовка. Тем более что подготовка этого форума находится в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли перенос ПМЭФ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
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петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, санкт-петербург, экономика

В Кремле ответили на вопрос о возможной отмене ПМЭФ

12:37 18.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственные флаги во время Петербургского международного экономического форума 2019
Государственные флаги во время Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Речи об отмене Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не идет, к мероприятию все готовятся в тесной координации с Роспотребнадзором, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, идет подготовка. Тем более что подготовка этого форума находится в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором. Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли перенос ПМЭФ в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.
Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума. 2016 год - РИА Новости, 1920, 06.06.2019
6 июня 2019, 02:04
Петербургский международный экономический форум
 
Петербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий ПесковСанкт-ПетербургЭкономика
 
 
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