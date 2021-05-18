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Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"
Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени" - РИА Новости, 18.05.2021
Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"
"Чёрная плесень", как правило, не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:44
2021-05-18T15:44
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
индия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Чёрная плесень", как правило, не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее появились сообщения, что в Индии на фоне обострения ситуации с коронавирусом распространился мукормикоз ("черная плесень"), случаи заражения опасным грибком, который поражает носоглотку, глаза и легкие человека, зафиксированы и в России."Черная плесень" - это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды... Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии",- говорится в сообщении.Концентрация спор "чёрной плесени" в Индии за счёт огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом, пояснили в пресс-службе.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия

Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"

15:44 18.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтоларинголог принимает пациента в городской поликлинике № 68 в Москв
Отоларинголог принимает пациента в городской поликлинике № 68 в Москв - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Чёрная плесень", как правило, не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее появились сообщения, что в Индии на фоне обострения ситуации с коронавирусом распространился мукормикоз ("черная плесень"), случаи заражения опасным грибком, который поражает носоглотку, глаза и легкие человека, зафиксированы и в России.
"Черная плесень" - это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды... Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии",- говорится в сообщении.
Концентрация спор "чёрной плесени" в Индии за счёт огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом, пояснили в пресс-службе.
Девушка в комнате с плесенью на стенах - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 02:10
Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
 
РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Индия
 
 
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