https://ria.ru/20210518/plesen-1732822467.html

Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"

Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени" - РИА Новости, 18.05.2021

Роспотребнадзор рассказал об опасности "черной плесени"

"Чёрная плесень", как правило, не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T15:44

2021-05-18T15:44

2021-05-18T15:44

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

индия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Чёрная плесень", как правило, не вызывает заболевания, но является мощным аллергеном, в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как инфекция, однако это более характерно для стран Юго-Восточной Азии, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее появились сообщения, что в Индии на фоне обострения ситуации с коронавирусом распространился мукормикоз ("черная плесень"), случаи заражения опасным грибком, который поражает носоглотку, глаза и легкие человека, зафиксированы и в России."Черная плесень" - это повсеместно (практически во всех странах) распространенный микоз, сапрофит, обитающий практически во всех объектах внешней среды... Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии",- говорится в сообщении.Концентрация спор "чёрной плесени" в Индии за счёт огромной влажности, высокой среднегодичной температуры многократно выше, чем в странах с умеренным климатом, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210510/plesen-1731619880.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), индия