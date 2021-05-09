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В Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией
В Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией
В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T15:25
2021-05-09T17:24
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
уттар-прадеш
керала
карнатака
махараштра
индия
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую еще называют "черной плесенью". Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Сообщается, что чаще всего мукормикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел.По мнению члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на ИВЛ шансы получить грибковую инфекцию вырастают.В частности, в индийском штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев "черной плесени". Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение.По данным информационного агентства PTI, которое ссылается на высокопоставленного чиновника, в штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после инфекции коронавируса, однако умерли после заражения мукормикозом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 22,2 миллиона. Лидером среди штатов остается Махараштра — за минувшие сутки там зафиксировали 56,5 тысячи заболевших. Следом идут Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731259263.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уттар-прадеш, керала, карнатака, махараштра, индия, в мире

В Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией

15:25 09.05.2021 (обновлено: 17:24 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМассовая кремация жертв пандемии в Дели
Массовая кремация жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.
Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую еще называют "черной плесенью". Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах.
Сообщается, что чаще всего мукормикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел.
По мнению члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на ИВЛ шансы получить грибковую инфекцию вырастают.
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В частности, в индийском штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев "черной плесени". Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение.
По данным информационного агентства PTI, которое ссылается на высокопоставленного чиновника, в штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после инфекции коронавируса, однако умерли после заражения мукормикозом.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 22,2 миллиона. Лидером среди штатов остается Махараштра — за минувшие сутки там зафиксировали 56,5 тысячи заболевших. Следом идут Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).
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