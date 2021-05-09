https://ria.ru/20210509/plesen-1731584601.html

В Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией

В Индии на фоне COVID-19 участились случаи заражения грибковой инфекцией

В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T15:25

2021-05-09T15:25

2021-05-09T17:24

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

уттар-прадеш

керала

карнатака

махараштра

индия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730920825_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_5d6ed4768a23dce822591d40cf549a9c.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Индии на фоне обострения ситуации с COVID-19 стали фиксировать растущее число случаев мукормикоза, сообщает India Today со ссылкой на Управление медицинского образования и исследований.Заболевание представляет собой редкую грибковую инфекцию, которую еще называют "черной плесенью". Она поражает носовые пазухи или легкие после вдыхания спор грибка, чаще всего встречающегося во влажных помещениях и поверхностях, почве, растениях, гниющих овощах и фруктах. Сообщается, что чаще всего мукормикоз диагностируют у больных COVID-19 и тех, кто недавно выздоровел.По мнению члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, после помещения пациента с COVID-19 на ИВЛ шансы получить грибковую инфекцию вырастают.В частности, в индийском штате Гуджарат за последние две недели выявили 40 случаев "черной плесени". Несколько пациентов из-за этого потеряли зрение.По данным информационного агентства PTI, которое ссылается на высокопоставленного чиновника, в штате Махараштра как минимум восемь человек выжили после инфекции коронавируса, однако умерли после заражения мукормикозом.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 22,2 миллиона. Лидером среди штатов остается Махараштра — за минувшие сутки там зафиксировали 56,5 тысячи заболевших. Следом идут Карнатака (47 563), Керала (42 972), Тамилнад (27 397) и Уттар-Прадеш (26 636).

https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731259263.html

https://ria.ru/20210429/bylbz-1730586455.html

уттар-прадеш

керала

карнатака

махараштра

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, уттар-прадеш, керала, карнатака, махараштра, индия, в мире