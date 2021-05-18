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https://ria.ru/20210518/piskarev-1732736212.html
В Госдуме заявили о подготовке в СЕ членов несогласованных акций в России
В Госдуме заявили о подготовке в СЕ членов несогласованных акций в России
Французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ), деятельность которой признана в России... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T07:42
2021-05-18T10:50
россия
василий пискарев
госдума рф
совет европы
генеральная прокуратура рф
москва
финляндия
норвегия
сша
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ), деятельность которой признана в России нежелательной, готовит организаторов и участников несогласованных акций, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.По словам Пискарева, вроде бы "все выглядит солидно, тем более в названии отсылка к Совету Европы", однако в реальности "просвещают и учат они молодых людей весьма и весьма специфическим практикам". "Слушатели ежегодных семинаров АШПИ — а на каждом из них присутствует не менее 30-40 человек из России — изучают, в частности, методы организации и радикализации массовых протестных акций, обучаются использованию для этих целей соцсетей и интернет-мессенджеров. Вернувшись в Россию, выпускники подобных курсов выступают организаторами и участниками несогласованных мероприятий в своих городах", — заявил депутат.Донорами и партнерами АШПИ, отметил Пискарев, являются Агентство США по международному развитию (его деятельность в России прекращена как подрывающая национальную безопасность страны), а также "Национальный фонд в поддержку демократии", "Европейский фонд в поддержку демократии", "Международный республиканский институт" и "Институт Открытое общество — Фонд содействия" (их деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации).Помимо АШПИ, активно действует, по словам парламентария, и другая нежелательная организация — Национальный демократический институт международных отношений (США). "В Финляндии Институт проводил семинар для жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах, а лектором на нем выступал известный американский политтехнолог Дэвид Хантер. Фактически в данной ситуации можно говорить о подготовке за рубежом агентов влияния. В распоряжении комиссии имеются также многочисленные записи вебинаров для российских граждан, организованных тем же нежелательным американским фондом и тем же Хантером, где проводилось обучение влиянию на избирательные кампании", — сообщил глава комиссии.Кроме того, по его данным, на Украине ежегодно проходит семинар по обучению технологиям "цветных революций". Его проводит еще одна нежелательная организация — американский "Фонд Свободная Россия", а лекторами выступают инструкторы из Эстонии, Норвегии, Сербии и других стран. "Слушателям там преподают теорию и практику применения в протестных акциях так называемых "ненасильственных действий", а на самом деле идет речь об организации, например, перекрытия улиц и других радикальных практиках", — рассказал Пискарев.Также он проинформировал, что "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в России организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для приехавших в Чехию россиян. "Один из таких проектов, кроме прочего, направлен на информирование о способах ухода от ответственности за наркопреступления и использовался для анонсирования незаконной акции — так называемого "конопляного марша" в Санкт-Петербурге", — рассказал парламентарий.В декабре прошлого года Минюст внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Пражский центр гражданского общества и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура признала работу указанных организаций нежелательной. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан", а также в Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс (статью 31). Согласно проектам, предлагается, в частности, ввести ответственность вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО. Сейчас законы не предусматривают наказание за участие в подобных тренингах за пределами страны.
https://ria.ru/20210518/piskarev-1732734311.html
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россия, василий пискарев, госдума рф, совет европы, генеральная прокуратура рф, москва, финляндия, норвегия, сша

В Госдуме заявили о подготовке в СЕ членов несогласованных акций в России

07:42 18.05.2021 (обновлено: 10:50 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ), деятельность которой признана в России нежелательной, готовит организаторов и участников несогласованных акций, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.

"Свои цели они определяют на официальном сайте как "гражданское просвещение молодых общественных, политических, экономических и культурных лидеров стран с переходной экономикой", а основной формат работы — семинары и конференции за пределами России", — рассказал он.

По словам Пискарева, вроде бы "все выглядит солидно, тем более в названии отсылка к Совету Европы", однако в реальности "просвещают и учат они молодых людей весьма и весьма специфическим практикам".
"Слушатели ежегодных семинаров АШПИ а на каждом из них присутствует не менее 30-40 человек из России — изучают, в частности, методы организации и радикализации массовых протестных акций, обучаются использованию для этих целей соцсетей и интернет-мессенджеров. Вернувшись в Россию, выпускники подобных курсов выступают организаторами и участниками несогласованных мероприятий в своих городах", — заявил депутат.
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Донорами и партнерами АШПИ, отметил Пискарев, являются Агентство США по международному развитию (его деятельность в России прекращена как подрывающая национальную безопасность страны), а также "Национальный фонд в поддержку демократии", "Европейский фонд в поддержку демократии", "Международный республиканский институт" и "Институт Открытое общество — Фонд содействия" (их деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации).
Помимо АШПИ, активно действует, по словам парламентария, и другая нежелательная организация — Национальный демократический институт международных отношений (США).
Финляндии Институт проводил семинар для жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах, а лектором на нем выступал известный американский политтехнолог Дэвид Хантер. Фактически в данной ситуации можно говорить о подготовке за рубежом агентов влияния. В распоряжении комиссии имеются также многочисленные записи вебинаров для российских граждан, организованных тем же нежелательным американским фондом и тем же Хантером, где проводилось обучение влиянию на избирательные кампании", — сообщил глава комиссии.
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Кроме того, по его данным, на Украине ежегодно проходит семинар по обучению технологиям "цветных революций". Его проводит еще одна нежелательная организация — американский "Фонд Свободная Россия", а лекторами выступают инструкторы из Эстонии, Норвегии, Сербии и других стран.
"Слушателям там преподают теорию и практику применения в протестных акциях так называемых "ненасильственных действий", а на самом деле идет речь об организации, например, перекрытия улиц и других радикальных практиках", — рассказал Пискарев.
Также он проинформировал, что "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в России организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для приехавших в Чехию россиян.
"Один из таких проектов, кроме прочего, направлен на информирование о способах ухода от ответственности за наркопреступления и использовался для анонсирования незаконной акции — так называемого "конопляного марша" в Санкт-Петербурге", — рассказал парламентарий.
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В декабре прошлого года Минюст внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Пражский центр гражданского общества и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы.
До этого Генпрокуратура признала работу указанных организаций нежелательной. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан", а также в Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс (статью 31). Согласно проектам, предлагается, в частности, ввести ответственность вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО. Сейчас законы не предусматривают наказание за участие в подобных тренингах за пределами страны.
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