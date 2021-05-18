https://ria.ru/20210518/piskarev-1732736212.html

В Госдуме заявили о подготовке в СЕ членов несогласованных акций в России

В Госдуме заявили о подготовке в СЕ членов несогласованных акций в России

Французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ), деятельность которой признана в России... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T07:42

2021-05-18T07:42

2021-05-18T10:50

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василий пискарев

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Французская неправительственная организация "Ассоциация школ политических исследований при Совете Европы" (АШПИ), деятельность которой признана в России нежелательной, готовит организаторов и участников несогласованных акций, заявил РИА Новости глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев.По словам Пискарева, вроде бы "все выглядит солидно, тем более в названии отсылка к Совету Европы", однако в реальности "просвещают и учат они молодых людей весьма и весьма специфическим практикам". "Слушатели ежегодных семинаров АШПИ — а на каждом из них присутствует не менее 30-40 человек из России — изучают, в частности, методы организации и радикализации массовых протестных акций, обучаются использованию для этих целей соцсетей и интернет-мессенджеров. Вернувшись в Россию, выпускники подобных курсов выступают организаторами и участниками несогласованных мероприятий в своих городах", — заявил депутат.Донорами и партнерами АШПИ, отметил Пискарев, являются Агентство США по международному развитию (его деятельность в России прекращена как подрывающая национальную безопасность страны), а также "Национальный фонд в поддержку демократии", "Европейский фонд в поддержку демократии", "Международный республиканский институт" и "Институт Открытое общество — Фонд содействия" (их деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации).Помимо АШПИ, активно действует, по словам парламентария, и другая нежелательная организация — Национальный демократический институт международных отношений (США). "В Финляндии Институт проводил семинар для жителей Санкт-Петербурга, планирующих участие в муниципальных выборах, а лектором на нем выступал известный американский политтехнолог Дэвид Хантер. Фактически в данной ситуации можно говорить о подготовке за рубежом агентов влияния. В распоряжении комиссии имеются также многочисленные записи вебинаров для российских граждан, организованных тем же нежелательным американским фондом и тем же Хантером, где проводилось обучение влиянию на избирательные кампании", — сообщил глава комиссии.Кроме того, по его данным, на Украине ежегодно проходит семинар по обучению технологиям "цветных революций". Его проводит еще одна нежелательная организация — американский "Фонд Свободная Россия", а лекторами выступают инструкторы из Эстонии, Норвегии, Сербии и других стран. "Слушателям там преподают теорию и практику применения в протестных акциях так называемых "ненасильственных действий", а на самом деле идет речь об организации, например, перекрытия улиц и других радикальных практиках", — рассказал Пискарев.Также он проинформировал, что "Пражский центр гражданского общества" неоднократно попадал в поле зрения думской комиссии: нежелательная в России организация осуществляет грантовую поддержку "пронаркотических" проектов для приехавших в Чехию россиян. "Один из таких проектов, кроме прочего, направлен на информирование о способах ухода от ответственности за наркопреступления и использовался для анонсирования незаконной акции — так называемого "конопляного марша" в Санкт-Петербурге", — рассказал парламентарий.В декабре прошлого года Минюст внес в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, Пражский центр гражданского общества и Ассоциацию школ политических исследований при Совете Европы. До этого Генпрокуратура признала работу указанных организаций нежелательной. Ведомство отмечало, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан", а также в Уголовный кодекс (статью 284.1) и Уголовно-процессуальный кодекс (статью 31). Согласно проектам, предлагается, в частности, ввести ответственность вплоть до уголовной за участие в обучении на зарубежных курсах и семинарах нежелательных НПО. Сейчас законы не предусматривают наказание за участие в подобных тренингах за пределами страны.

https://ria.ru/20210518/piskarev-1732734311.html

https://ria.ru/20210504/gosduma-1731145899.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210505/1731189189.html

https://ria.ru/20210507/vmeshatelstvo-1731421590.html

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россия, василий пискарев, госдума рф, совет европы, генеральная прокуратура рф, москва, финляндия, норвегия, сша